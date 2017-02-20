Бердымухамедов назвал укрепления безопасности в Центральной Азии одной из концепций внешнеполитического курса Туркменистана на 7 лет

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, переизбранный 12 февраля этого года на третий президентский срок, назвал укрепления мира и безопасности в Центральной Азии одной из концепций внешнеполитического курса страны на ближайшие семь лет, сообщает пресс-служба главы государства.

Выступая на заседании правительства, куда были приглашены руководители туркменских дипломатических представительств за рубежом, Бердымухамедов перечислил 17 пунктов основных направлений внешней политики, по которым предстоит работать в 2017-2023 годах.

«Мир сегодня стремительно изменяется, появляются всевозможные политические и экономические структуры, возникают новые угрозы и вызовы. Подобные условия требуют проводить ответственную и глубоко продуманную внешнюю политику, которую наша страна строит на основе чётко определенных принципов и базовых положений нейтралитета, опираясь на исторический опыт народа, вобравший в себя накопленные за века ценности, традиции и обычаи, этические нормы», - отметил он.

Утверждая своим Постановлением «Концепцию внешнеполитического курса Туркменистана на 2017-2023 годы», хочу отметить, что в этом документе определяются содержание и приоритеты международного взаимодействия нейтрального государства в среднесрочной перспективе. В нём также отражены новые тенденции и обстоятельства мирового и регионального развития. И как ответственное государство, мы обязаны принимать необходимые меры в связи с этими тенденциями и явлениями, конкретно излагая наши подходы и взгляды.

Основными направлениями, по которым предстоит работать в ближайшие годы в рамках «Концепции внешнеполитического курса Туркменистана на 2017-2023 годы», являются нижеследующие:

1. Широкое и многоформатное сотрудничество с Организацией Объединённых Наций было и остаётся стратегическим вектором международной деятельности нашего нейтрального государства. При решении важных международных вопросов мы всегда подчеркиваем, что в этом случае Организация Объединённых Наций является основным инструментом. Туркменистан, с благодарностью высоко оценивая поддержку и признание его нейтралитета Сообществом Наций, несёт и особую ответственность перед этой Организацией. Стремится содействовать ей в укреплении международного мира и безопасности. И будет содействовать всегда.

2. Наше нейтральное государство и дальше будет активно участвовать в решении важнейших вопросов охраны окружающей среды, управления водными ресурсами, предупреждения и смягчения последствий от природных и техногенных катастроф. Наше государство будет способствовать привлечению ООН к широкому и эффективному решению этих задач.

3. В связи с этим хочу отметить особое значение экологической и водной дипломатии Туркменистана. В рамках председательствования Туркменистана в Международном фонде спасения Арала в 2016-2019 годах необходимо претворять в жизнь положения соответствующей Концепции. В данном контексте важно придать этой работе конкретный характер и направить её на достижение конечных результатов.

4. Исходя из этого, мы должны чётко и неуклонно исполнять положения резолюций Генассамблеи по надежному и устойчивому транзиту энергоресурсов. Мы должны продолжить в этом направлении активное сотрудничество с государствами-членами ООН, Секретариатом этой Организации. Создавать благоприятные условия для работы группы международных экспертов в подготовке многосторонних международно-правовых документов ООН по обеспечению энергетической безопасности и созданию устойчивой энергетической системы. Как известно, в этом году Туркменистан принимает председательствование в Конференции Энергетической Хартии. А это значит, что всё предстоящие в данной области работы должны выполняться организованно и на высоком уровне.

5. Транспортная система также должна стать одним из ключевых направлений сотрудничества с Организацией Объединённых Наций и её специализированными агентствами. В связи с этим необходимо активно претворять в жизнь инициативы нашей страны по созданию транспортных коридоров. Провести работу для превращения Центральной Азии в крупный транспортно-транзитный узел континентального масштаба.

Событием международного значения стала прошедшая в Ашхабаде в ноябре прошлого года Глобальная конференция по устойчивому транспорту. Она явилась стартовой площадкой для налаживания международных отношений по вопросам транспорта. Мы и в будущем должны продолжить начатые нами в этом направлении работы. Добиться выполнения положений принятых в Ашхабаде итоговых документов.

6. Наше независимое государство будет планомерно расширять связи с другими международными и региональными организациями – Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Исламской Организацией Сотрудничества, Движением Неприсоединения. Считаю, что в целях укрепления сотрудничества по обеспечению мира и безопасности, экономических и гуманитарных связей мы должны активно использовать возможности этих организаций для ведения международной деятельности.

В то же время, являясь ассоциированным членом Содружества Независимых Государств, Туркменистан и дальше будет развивать свою деятельность в рамках СНГ в соответствии с основными нормами своего нейтрального правового статуса. В последние годы произошли определенные положительные тенденции и в согласованной работе нашей страны с Шанхайской Организацией Сотрудничества. Считаю целесообразным изучение всех возможных форм сотрудничества с этой крупной региональной организацией.

7. Ещё одним важнейшим направлением внешней политики нашего нейтрального государства является развитие тесных и многосторонних связей с ближайшими соседями. Сотрудничество с государствами региона на принципах взаимопонимания и взаимного доверия является основным условием сохранения и укрепления мира и безопасности в Центральной Азии. Это определяет и динамичное экономическое и социальное развитие региона. Позволяет активно подключаться и поддерживать мирохозяйственные связи, широко привлекать инвестиции.

В связи с этим содержание региональной стратегии Туркменистана заключается в следующем: развитие и решение важнейших вопросов широкого международного сотрудничества, полное содействие созданию в Центральной Азии благоприятных геополитических и экономических условий. Исходя из этого, наша независимая страна продолжит сотрудничать с государствами региона – как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций выполнять целенаправленную работу.

В результате проводимой Туркменистаном политики нейтралитета, миролюбия и взаимоуважения нам удалось наладить отношения дружбы, сотрудничества и взаимопонимания с Азербайджаном, Афганистаном, Ираном, Казахстаном и Узбекистаном, другими государствами Центральной Азии – Кыргызстаном и Таджикистаном. Эти страны и живущие в них народы Туркменистан считает братскими странами и народами. С ними нашу страну объединяют географическое положение, общая история, культура и традиции. Поэтому мы и впредь будем всячески укреплять всестороннее сотрудничество в регионе. Будем способствовать развитию торгового, экономического и гуманитарного партнёрства.

Особое внимание мы уделяем Афганистану. Под патронатом Организации Объединённых Наций выступаем за стабилизацию обстановки в этой стране, за политическое урегулирование. Мы призываем мировое сообщество к оказанию помощи в социально-экономическом восстановлении Афганистана.

8. Мы продолжим активно сотрудничать по Каспию на пятисторонней основе. В последние годы достигнуто существенное продвижение в решении некоторых основных вопросов по Каспию, в том числе достигнуто соглашение по подходам к его правовому статусу. Были подписаны выдвинутые Туркменистаном и одобренные всеми государствами-участниками Соглашения по охране и рациональному использованию водных и биологических ресурсов Каспийского моря, по предотвращению и устранению чрезвычайных ситуаций на Каспийском море.

Мы также выступили с инициативой проработать документы о торгово-экономическом и транспортном сотрудничестве на Каспийском море. Нам необходимо вести планомерную работу с Прикаспийскими странами по поддержанию данной инициативы, наладить регулярные и направленные на конкретные цели отношения в этих перспективных областях сотрудничества.

9. Российская Федерация – стратегический партнёр Туркменистана. Сотрудничество с Россией – как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, доказало свою эффективность, а также то, что оно отвечает коренным интересам обеих стран. Мы и дальше будем развивать прямое сотрудничество с регионами России. Эти регионы проявляют к туркменскому рынку всё больший интерес.

10. Мы продолжим расширять сотрудничество с государствами Закавказья, Украиной, Республикой Беларусь, Молдовой. Эти страны являются нашими традиционными партнерами. Двусторонние и многосторонние отношения с ними имеют большое значение. Считаю перспективным сотрудничество с этими государствами в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, для этого имеются большие возможности.

11. С Китайской Народной Республикой нашу страну объединяют отношения тесной дружбы и стратегическое сотрудничество. Сегодня Китай является крупнейшим внешнеторговым партнёром Туркменистана. Отношения с этой страной строятся на взаимовыгодной и долговременной основе. На восточным векторе нашей внешней политики мы укрепим отношения и с другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. В последние годы были проведены встречи с главами Японии, Малайзии и Республики Корея. Эти встречи подтвердили заинтересованность сторон в сотрудничестве, для которого есть большой потенциал.

12. Мы продолжим плодотворное сотрудничество со странами Европы, Соединенными Штатами Америки, и в первую очередь по таким важнейшим вопросам, как сохранение мира и стабильности в Центральной Азии. Будем вести совместную борьбу с новыми вызовами и угрозами современности, эффективно сотрудничать в области обеспечения энергетической безопасности.

13. Считаю необходимым серьёзное изучение ресурсов взаимодействия со странами Латинской Америки. Несколько крупных государств этого региона проявили огромный интерес к сотрудничеству с Туркменистаном. И потому, проводя различные международные мероприятия, следует активно использовать возможности политического сотрудничества с этими странами, применяя их традиционные взгляды на защиту интересов развивающихся стран.

14. Мы должны активно задействовать и африканское направление нашей внешней политики. Укреплять и развивать отношения с Африканским Союзом.

15. Сотрудничество с международными финансово-экономическими структурами в настоящее время имеет большое значение для успешного вовлечения Туркменистана в глобальные мирохозяйственные связи. В этом аспекте мы и в дальнейшем будем поддерживать плодотворное сотрудничество с Всемирным банком, Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития, Исламским банком развития и другими крупными финансовыми структурами. Продолжим изучать перспективы вступления во Всемирную торговую организацию.

16. По традиции, развитию международных культурных связей мы придаём большое значение. Считаем сотрудничество в этой области действенным способом достижения мира, взаимопонимания и сближения народов. Туркменистан открыт для широкого обмена и укрепления связей с творческими деятелями. В нашей стране ежегодно проводятся международные конкурсы и фестивали. В этих мероприятиях участвуют деятели культуры и мастера искусств со всего мира, причём, не только признанные, но и молодёжь, дети. Эти мероприятия помогают наладить доброжелательные отношения между представителями разных народов и религий, отношения дружбы, взаимного уважения и доверия.

17. В этом году мы проведём в Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Это огромное доверие, оказанное нашей стране Олимпийским Советом Азии. Это признание успехов Туркменистана в спорте, его вклада во всемирное олимпийское движение, популяризацию спорта и здорового образа жизни. В связи с этим в оставшееся до начала Игр время нам следует усилить работу по освещению подготовки к этому важнейшему в истории нашей страны мероприятию и оповещению мировой общественности.

Поручаю Министерству иностранных дел претворять в жизнь Концепцию и обеспечить работы по исполнению всех имеющихся в данном документе задач. Руководителям министерств, ведомств и других государственных органов при составлении повседневных и перспективных планов своей международной деятельности также поручаю руководствоваться этим документом.

«В каком бы направлении ни проводилась наша внешняя политика, она всегда должна быть взвешенной и согласованной. Она должна преследовать одну главную цель – создание благоприятных международных условий для внутреннего развития Туркменистана, а также способствовать обеспечению законных интересов нашего нейтрального государства на мировом пространстве, служить повышению его авторитета как надёжного и стабильного партнёра», - заключил президент Туркменистана.