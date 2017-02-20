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  20 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан отметил День государственного флага

CA-NEWS (TM) - флаг Туркменистан 19 февраля отметил День государственного флага, сообщает госинформагентство страны.

Основные праздничные мероприятия прошли в туркменской столице, где состоялась церемония возложения цветов к главному флагу страны.

Государственный флаг Туркменистана был утверждён четверть века назад – 19 февраля 1992 года.

Главные мероприятия этого праздника пройдут около главного флага Туркменистана, установленного на 133-метровом флагштоке в южной части Ашхабада. Здесь состоялась церемония возложения цветов. В ней приняли участие члены правительства, руководители министерств и ведомств, столичной администрации, главы аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств и миссий, послы Туркменистана в зарубежных странах, почётные старейшины, молодежь, представители общественных организаций, средств массовой информации, иностранные бизнесмены, работающие в нашей стране, многочисленные ашхабадцы.

По всей стране также прошли праздничные мероприятия в честь Дня Государственного флага Туркменистана.

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