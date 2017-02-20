В Мажилисе выразили соболезнование семьям погибших военнослужащих

CA-NEWS (KZ) - Председатель комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих после схода снежной лавины в Жамбылской области, сообщила пресс-служба палаты.

"В Жамбылской области произошла большая трагедия – погибли семь военнослужащих, которые исполняли свой воинский долг. От своего имени, от имени членов комитета по международным делам, обороне и безопасности, а также от имени всех моих коллег – депутатов Мажилиса Парламента Казахстана – выражаю искренние соболезнования родителям, родным и близким погибших военнослужащих. Они были профессионалами военного дела и настоящими патриотами своей Родины. Глубоко сочувствуем и переживаем вместе с родными и близкими погибших", – сказал мажилисмен.

Маулен Ашимбаев отметил, что Правительство создало специальную комиссию по расследованию обстоятельств трагедии. Министерство обороны организовало работу по оказанию помощи семьям погибших, сообщает Informburo.kz.

"Понимаю, что очень тяжело смириться с такой страшной утратой, но семьи погибших должны знать, что все казахстанцы скорбят вместе с ними. Мы все выражаем свои искренние слова поддержки и сочувствия в это тяжелейшее для них время. И нужно сделать всё необходимое, чтобы такие трагедии в Вооружённых силах страны больше не повторялись", – добавил депутат.

Семеро солдат погибли, ещё 16 удалось спасти во время схода лавины в ущелье Коксай Жамбылской области. Часть пострадавших доставлена в военный госпиталь Тараза. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.