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  20 февраля 2017
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Премьер Монголии примет участие в форуме Шелкового пути в Пекине

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат примет участие в работе форума Шелкового пути, заявил глава МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргил во время встречи со своим китайским коллегой Ван И.

«Сопряжение инициатив «Степной путь» и «Один пояс и один путь» способствуют укреплению нашего экономического сотрудничества», - цитирует его слова ТАСС.

«В мае этого года в Пекине состоится форум Шелкового пути, на котором будут присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин и Жаргалтулгын Эрдэнэбат», - добавил Цэндийн Мунх- Оргил.

«Отношения межу нашими странами динамично развиваются на основе уважения и невмешательства во внутренние дела (друг друга). Мы готовы развивать сотрудничество по многим направления», - заявил Цэндийн Мунх-Оргил.

Ван И отметил, что Китай придает большое значению к укреплению отношений с Монголией.

Форум «Один пояс, один путь» пройдет в Пекине с 14 по 15 мая.

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