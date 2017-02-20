Аким Алматы: Многие еще думают, что если не купил машину, то жизнь не удалась, но сегодня машины - это не престиж

Аким Алматы Бауыржан Байбек заявил, что наличие машины сейчас не является признаком престижа, передает Tengrinews.kz. По данным градоначальника, при росте населения Алматы в 1,5 раза количество легковых автомобилей выросло в десять раз.

"В советское время, человек если не купил машину, значит, жизнь не удалась, купил - значит, успешный. У нас еще эта парадигма действует. Постепенно граждане многие понимают, что машины - это не престиж, это средство передвижения. И иногда легче, эффективнее и дешевле проехаться на метро. В вечернее время, если хотите, можно поехать на машине. Исследование показывает, мы в ближайшее время обнародуем, обсудим с населением и будем проводить серьезную реформу. Автомобили создают не только пробки, но и 80 процентов выбросов", - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек на отчетной встрече с населением.

"В 2016 году значительно усилена работа по контролю за токсичностью и дымностью выхлопных газов. Взыскано 136 миллионов тенге штрафов. При этом в 67 процентах случаев превышение норм зафиксировано у иногородних машин", - отметил Байбек.

По данным Байбека, доля экологически чистого общественного транспорта составляет 60 процентов. Почти четверть заправок реализует газовое топливо, в 2017 году их количество будет увеличено до трети. Аким Алматы заявил, что нужно создавать рабочие места в отдаленных районах города.

"Если там будут созданы рабочие места, то люди не будут приезжать в город. Они могут работать в индустриальной зоне за "Алматы Ареной". Мы хотим сделать политцентричность, чтобы уменьшить передвижение, создать рабочие места, чтобы как можно меньше люди передвигались и тратили время, стоя в пробках", - отметил Байбек.

Бауыржану Байбеку 43 года, 9 августа 2015 года он назначен акимом города Алматы. С 3 сентября 2015 года одновременно избран председателем Алматинского городского филиала правящей партии «Нур Отан».