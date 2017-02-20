Личный телефон Гитлера продали на аукционе в США за $243 тыс

CA-NEWS (CA) - В Мэриленде (США) на торгах, организованных аукционным домом Alexander Historical Auctions, за $243 тыс. был продан личный телефон лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, сообщает британское издание The Telegraph.

Телефон Seimens W38 был продан на анонимному покупателю в воскресенье. Он покрыт красным лаком и «украшен» именем Гитлера, а также символом нацистской партии, замечает газета.

Как отмечает издание, аппарат Гитлер, наверняка, использовал для того, чтобы отдавать приказы, которые привели к гибели миллионов людей.

Изначально, как поясняет The Telegraph, аппарат был подарен Гитлеру вермахтом, однако после взятия Берлина в 1945 году его в одном из бункеров обнаружили советские солдаты.

Представители Красной армии затем в качестве подарка вручили телефон британскому офицеру Ральфу Рейнеру после падения Берлина, сообщили в аукционном доме. В 1977 году Рейнер умер. С молотка аппарат, по данным The Telegraph, ушел от имени сына британского офицера, который, как отмечает издание, называет проданным им телефон «оружием массового поражения».

Как сообщили в Alexander Historical Auctions, и продавец, и аукционный дом надеются, что в итоге телефон попадет в музей, где люди смогут, увидя аппарат, «на самом деле осознать, к каким крайностям может привести фашистское мышление».​