В ДТП под Саратовом погибли граждане Таджикистана и Узбекистана

- Среди погибших в автокатастрофе под Петровском Саратовской области есть граждане Узбекистана. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в 5.40 на 556 километре трассы Нижний-Новгород - Саратов близ села Тарумовка 29-летний водитель автомобиля "Киа Рио" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ниссан Альмера", под управлением 61-летнего мужчины.

"Оба водителя, а также пассажиры "Киа", две женщины и двое мужчин, скончались от полученных травм на месте. Среди погибших есть граждане Узбекистана", - уточнили в ведомстве.

По сообщению Sputnik, в результате столкновения погибли шесть человек. Управлял машиной гражданин Таджикистана. "По предварительной информации, водитель Kia Rio – житель Таджикистана", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил Life, погибло 6 человек. В КИА — четыре гражданина Узбекистана и один — Таджикистана. В "Ниссане" — гражданин России. Личности водителя и пассажиров КИА пока не установлены, — сообщили источники в правоохранительных органах.