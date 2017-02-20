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  20 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Джизакской области бесплатно прооперировали 45 детей с врождёнными пороками

CA-NEWS (UZ) - 1338 детей были осмотрены и 45 прооперированы в Джизакской области в рамках благотворительной акции «Подари улыбку детям». Об этом сообщила на своей странице в соцсетях Лола Каримова-Тилляева, патронирующая благотворительный фодн «Ты не одинок».

К акции были привлечены дети из малообеспеченных семей и воспитанники дома Милосердия Джизакской области. Команда врачей Ташкентского педиатрического медицинского института посетила Фаришский, Зааминский, Зарбдарский, Дустликский, Пахтакорский, Зафарабадский, Мирзачульский, Галларальский, Бахмальский и Янгиабадский районы области.

Группа врачей в составе офтальмологов, травматологов, оториноларингологов, врачей ЭХОКГ, кардиохирургов и кардиологов провела обследование и диагностику детей, среди которых были прооперированы дети, нуждающиеся в хирургическом вмешательстве. 137 детей отправлены в Ташкент для получения амбулаторного лечения.

В рамках акции состоялось обучение молодых специалистов высокотехнологичным методам оперативного вмешательства по направлениям офтальмологии, травматологии-ортопедии, кардиохирургии, кардиологии, оториноларингологии и анестезиологии.

Акция с выездом группы врачей разных специальностей из клиники Ташкентского педиатрического медицинского института в регионы Узбекистана проводится детским Фондом совместно с Министерством здравоохранения с 2012 года.

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