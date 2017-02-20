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  20 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Минфин Монголии: Рост экономики в 2018 году составит 1,8%, в 2019 — 8,1%

CA-NEWS (MNG) - В результате реализации программы МВФ «Extended fund facility» динамика роста экономики Монголии в 2017 году будет около нуля, но с 2018 года - рост составит 1,8%, в 2019 году - 8,1%. Об этом заявил министр финансов Баттогтох Чойжилсурэн на пресс-конференции 19 февраля, сообщает Монцамэ.

По его словам, программу МВФ «Extended fund facility» или Механизм расширенного финансирования Монголия выбрала по причине трудностей, связанных с состоянием госбюджета и платежного баланса страны.

«От государств-доноров Монголия в качестве финансирования на льготных условиях получит около $5,5 млрд. В рамках программы, во-первых мы осуществим бюджетную политику, во-вторых будет реализована комплексная мера в отношении денежно-кредитной политики, и в третьих, планируем реализовать специальное для Монголбанка мероприятие», - подчеркнул Чойжилсурэн.

По его словам, программа финансирования будет подтверждена после того, как её рассмотрит и утвердит Исполнительный совет МВФ. Внесение поправок в госбюджет 2017 года и остановка квазифискальных операций Центробанка, в том числе осуществления нового финансирования в Ипотечную программу являются первыми мерами, которые должны быть предприняты для того, чтобы Совет директоров МВФ утвердил программу кредитования.

Кроме того, будет осуществлено поэтапное увеличение ставок ряд категорий налогов, например ставок на НДФЛ, выплат социального страхования, на транспортный налог, повышение акцизов на алкоголь, сигареты и другие.

Повышения размеров зарплаты в 2017 и 2018 годах не ожидается, также запланировано поэтапное увеличение пенсионного возраста, т.е. пенсионный возраст для мужчин к 2026 году составит 65 лет, а для женщин этот пенсионный возраст, т.е. 65 лет будет действовать с 2036 года, устраняется также дублирование пособий соцзаботы, а количество детей, получаемых ежегодное пособие (или детское пособие) будет снижено от 60 до 40%.

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