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  20 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер Монголии вручил награды лучшим скотоводам и земледельцам

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат проработал в аймаках Сэлэнгэ, Дархан-Уул в воскресенье, 19 февраля и вручил правительственные награды скотоводам и земледельцам, заслужившим звания «Лучшего скотовода страны», «Лучшего земледельца страны» и «Лучшего земледельческого коллектива», сообщает Монцамэ.

Из аймака Сэлэнгэ звания «Лучший скотовод страны» были удостоены скотоводы сомона Мандал Г.Ансай, сомона Баянгол Ц.Булган, сомона Жавхлант Т.Цэрэнсодном, сомона Ероо Х.Балдандорж.

Премьер-министр также вручил награды КОО «Углогч хэрэм» сомона Хонгор аймака Дархан-Уул, КОО «Их Шинэстэй» сомона Ероо аймака Сэлэнгэ, ставшими «Лучшими земледельческими коллективами» и земледельцу сомона Хонгор аймака Дархан-Уул, завоевавшим звание «Лучшего земледельца страны».

Глава правительства вручит награды лучшим скотоводам и земледельцам сомона Цагааннуур аймака Сэлэнгэ.

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