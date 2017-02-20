Премьер Монголии вручил награды лучшим скотоводам и земледельцам

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат проработал в аймаках Сэлэнгэ, Дархан-Уул в воскресенье, 19 февраля и вручил правительственные награды скотоводам и земледельцам, заслужившим звания «Лучшего скотовода страны», «Лучшего земледельца страны» и «Лучшего земледельческого коллектива», сообщает Монцамэ.

Из аймака Сэлэнгэ звания «Лучший скотовод страны» были удостоены скотоводы сомона Мандал Г.Ансай, сомона Баянгол Ц.Булган, сомона Жавхлант Т.Цэрэнсодном, сомона Ероо Х.Балдандорж.

Премьер-министр также вручил награды КОО «Углогч хэрэм» сомона Хонгор аймака Дархан-Уул, КОО «Их Шинэстэй» сомона Ероо аймака Сэлэнгэ, ставшими «Лучшими земледельческими коллективами» и земледельцу сомона Хонгор аймака Дархан-Уул, завоевавшим звание «Лучшего земледельца страны».

Глава правительства вручит награды лучшим скотоводам и земледельцам сомона Цагааннуур аймака Сэлэнгэ.