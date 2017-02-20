Баян Есентаева попросила Верховный суд пересмотреть приговор бывшему мужу

- Баян Есентаева и адвокат ее бывшего мужа обратились в Верховный суд, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщили в Верховном суде, отвечая на запрос редакции.

"Ходатайства о пересмотре судебных актов в кассационном порядке в Верховный суд Республики Казахстан поступили от адвоката осужденного Есентаева Б.Т. и потерпевшей Есентаевой Б.М. Дата предварительного рассмотрения ходатайств будет определена после поступления истребованного уголовного дела в суд", - говорится в сообщении.

Бахытбек Есентаев был приговорен к девяти годам колонии по делу о покушении на убийство известного казахстанского продюсера и телеведущей Баян Есентаевой. Инцидент произошел 10 июня 2016 года в Талгарском районе.

1 февраля Бахытбека Есентаева отправили в исправительное учреждение ЛА-115/8, которое расположено в поселке Заречный Алматинской области. Известно, что это мужская колония строгого режима. До этапирования осужденный Бахытбек Есентаев содержался в СИЗО в Алматы.

Отметим, что в колонии строгого режима ЛА 155/8 содержится более тысячи заключенных. Среди отбывающих наказание в большинстве своем те, кто осужден за убийство либо за наркотики. Фоторепортаж из алматинской тюрьмы строгого режима можно посмотреть здесь.



