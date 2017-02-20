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  20 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане вернули двухуровневую систему послевузовского образования
CA-NEWS (UZ) - Не прошло и четыре года с момента отказа страной от двухуровневой системы подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, как принято решение о возвращении ее, правда, с новыми терминами и новыми правилами, сообщает ut.uz.

Это следует из постановления Шавката Мирзиёева от 16 февраля 2017 года, в котором подчеркивается, что темпы социально-экономического развития Узбекистана «диктуют необходимость переосмысления накопленного в условиях одноступенчатой системы послевузовского образования опыта с учетом передовой практики ряда зарубежных стран в этой сфере».

С 1 июля текущего года в Узбекистане вводится двухуровневая система послевузовского образования. Новая система будет включать в себя базовую докторантуру (с защитой диссертации и присуждением ученой степени доктора философии – PhD в соответствующей отрасли науки) и докторантуру (с защитой диссертации и присуждением ученой степени доктора наук – Doctor of Science, ScD).

В соответствии с указом, степень PhD присуждается лицам, имеющим степень магистра или высшее образование (по программам специальности), либо завершившим клиническую ординатуру (для медицинских наук), и защитившим диссертацию. Степень ScD присуждается лицам, имеющим ученую степень кандидата наук или PhD или другие приравненные к ним ученые степени, полученные в зарубежных государствах, и защитившим диссертацию.

В базовую докторантуру принимаются лица, имеющие степень магистра или высшее образование, либо завершившие клиническую ординатуру, а в докторантуру – лица со степенью кандидата наук или PhD или другими приравненными к ним степенями, полученными за рубежом.

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Комментарии (2)
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eswed
14:34, 20 февраля 2017
не понял что у них раньше то было? какая одноуровневая система? нахрена надо было велосипед изобретать?
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avil
14:28, 20 февраля 2017
Правильное решение. У нас тоже необходимо отказаться от советских кандидатов наук, кандидатов нужно перевести в PhD, а докторов хабилитировать и присуждать им степени DSc.
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