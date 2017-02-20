Власти Монголии увеличат налоги и повысят пенсионный возраст, чтобы получить кредит МВФ в $5,5 млрд

CA-NEWS (MNG) - В Монголии будет осуществлено поэтапное увеличение ставок ряд категорий налогов, например ставок на НДФЛ, выплат социального страхования, на транспортный налог, повышение акцизов на алкоголь, сигареты и другие. Об этом заявил министр финансов Баттогтох Чойжилсурэн на пресс-конференции 19 февраля, сообщает портал Gogo.

Ранее, Монголия заключила соглашение с МВФ и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд.

Акцизы будут величины с 1 апреля 2017 года. Транспортный налог будет увеличен на 3-15% в зависимости от мощности двигателя и года выпуса машины. Акцизы на алкогольную продукцию и табачные изделия будут увеличены на 10% к 2018 году, 5% к 2019 году и 5% к 2020 году. Министр финансов страны отметил, что таможенная пошлина на табак ниже пределов, установленных ВТО, и она должна быть увеличена до 30%.

Кроме того МВФ потребовал повысить ставку налога на прибыль на 10%, 15%, 20% в зависимости от размера заработной платы. В настоящее время население Монголии платит 10% подоходного налога в Монголии. Однако его дата вступления в силу остается неясной, отмечает издание.

По словам министра финансов, повышения размеров зарплаты в 2017 и 2018 годах не ожидается, также запланировано поэтапное увеличение пенсионного возраста, т.е. пенсионный возраст для мужчин к 2026 году составит 65 лет, а для женщин этот пенсионный возраст, т.е. 65 лет будет действовать с 2036 года, устраняется также дублирование пособий соцзаботы, а количество детей, получаемых ежегодное пособие (или детское пособие) будет снижено от 60 до 40%.

Программу МВФ «Extended fund facility» или Механизм расширенного финансирования Монголия выбрала по причине трудностей, связанных с состоянием госбюджета и платежного баланса страны, отметил министр.

«От государств-доноров Монголия в качестве финансирования на льготных условиях получит около $5,5 млрд. В рамках программы, во-первых мы осуществим бюджетную политику, во-вторых будет реализована комплексная мера в отношении денежно-кредитной политики, и в третьих, планируем реализовать специальное для Монголбанка мероприятие», - подчеркнул Чойжилсурэн.

По его словам, программа финансирования будет подтверждена после того, как её рассмотрит и утвердит Исполнительный совет МВФ. Внесение поправок в госбюджет 2017 года и остановка квазифискальных операций Центробанка, в том числе осуществления нового финансирования в Ипотечную программу являются первыми мерами, которые должны быть предприняты для того, чтобы Совет директоров МВФ утвердил программу кредитования.

Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов, передает Би-би-си.

Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.

Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.

Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.

В прошлом году рост ВВП в Монголии составил 1%, что стало самым низким показателем за семь лет.