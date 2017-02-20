Администрация президента США готовится ужесточить правила для беженцев, ускорив депортацию

CA-NEWS (CA) - Министерство внутренней безопасности США подготовило новые инструкции для сотрудников иммиграционной службы с целью ускорить депортацию из страны, начав отказывать просителям в предоставлении убежища на более ранних стадиях процесса, сообщает Reuters.

Новые указания, содержащиеся в служебной записке, датированной 17 февраля, но пока не разосланной в местные управления, предписывают сотрудникам иммиграционной службы впускать в США только тех людей, чьи просьбы о предоставлении убежища будут удовлетворены с высокой степенью вероятностью.

В инструкции говорится, что сотрудники иммиграционной службы должны "выявить всю важную информацию", определив, действительно ли у соискателя убежища есть "веские основания опасаться" преследования в случае возвращения домой - это первое препятствие, с которым сталкиваются иммигранты, обращающиеся с просьбой о предоставлении убежища на границе США и Мексики.

Три источника Reuters, знакомые с подготовкой рекомендаций, сказали, что цель новых инструкций - повысить планку при первоначальной проверке, чтобы ослабить нагрузку на суды и сократить число иммигрантов, которым разрешают остаться в США, зачастую на несколько лет, в ожидании слушания.

Новый план дает иммиграционным службам значительную свободу действий, позволяя им определять, какие запросы "с большой вероятностью" могут быть одобрены иммиграционным судом, сказали источники.

Впервые о новом плане сообщил американский информационный портал McClatchy.

Ужесточение позиции в отношении соискателей убежища станет очередным этапом выполнения обещаний президента США Дональда Трампа о борьбе с нелегальной иммиграцией и усилении пограничного контроля - одного из ключевых пунктов его предвыборной кампании и приоритетов первых месяцев на посту.

Указания содержатся в двух служебных записках, подписанных министром внутренней безопасности Джоном Келли и находящихся на рассмотрении Белого дома, сказали два человека, знакомые с документами. В памятках также содержатся планы расширения числа категорий людей, которых иммиграционная служба может депортировать, давая ее сотрудникам большую свободу действий в принятии соответствующих решений.

Ранее основными кандидатами на депортацию были люди, недавно прибывшие в страну, и осужденные. Новый план включит в этот перечень иммигрантов, которым предъявили обвинения в совершении преступлений, но которые не были осуждены, а также нелегальных иммигрантов, которые много лет живут в США.

Министерство внутренней безопасности отказалось от комментариев, переадресовав вопросы Белому дому, который не ответил на запрос.

В рамках Закона об иммиграции и гражданстве соискатели убежища должны продемонстрировать "обоснованный страх преследования на основании расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений".

Адвокаты, занимающиеся вопросами иммиграции, говорят, что все соискатели, которые соответствуют этим критериям при первоначальном опросе, должны иметь возможность предстать перед судом. Они выступают против ужесточения иммиграционных властей.

Первоначальный опрос соискателей убежища проводится практически сразу после подачи запроса, часто на границе или в местах временного содержания, и сейчас большинство иммигрантов с легкостью преодолевают это препятствие. В противном случае, их могут быстро депортировать, если они не подадут апелляцию.

Сейчас те, кто проходит первую проверку, получают право остаться в США в ожидании судебных слушаний, которые могут состояться лишь несколько лет спустя из-за большого количества ожидающих рассмотрения дел.