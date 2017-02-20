В Узбекистана из-за высоких цен аптекари могут лишиться работы на 3 года

CA-NEWS (UZ) - Из-за высокой цены на лекарства можно теперь лишиться права работать, сообщает "Норма".

С 1 апреля текущего года лицензирование розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения будет осуществляться Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента. Ранее это было в компетенции Министерства здравоохранения.

В администрациях областей и Ташкента образуются территориальные комиссии по выдаче указанных лицензий. Теперь процесс лицензирования напрямую связан с соблюдением порядка ценообразования лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

В Правила включена обязанность размещать на видном месте утвержденный Перечень социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения с фиксированными ценами на государственном и русском языках.

Чеки, полученные по результатам проверочной закупки или контролируемого приобретения, проведенного правоохранительными органами, могут служить одним из оснований для приостановления или прекращения действия лицензии аптечного учреждения.

Лицензиатам запрещено формировать персонал из лиц, которым запретили заниматься аптечной деятельностью. При этом исключение из реестра возможно только по истечении 3-х лет.