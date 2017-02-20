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  20 февраля 2017
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В Турции начался суд по делу о покушении на президента Эрдогана

CA-NEWS (CA) - В турецком городе Мугла начался судебный процесс над группой из 44 путчистов-участников попытки покушения на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ночь 15 июля, сообщает агентство Anadolu.

В ходе предотвращения попытки покушения погибли два сотрудника полиции.

Первое слушание проходит в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Муглы, и дела подсудимых рассматривает коллегия 2-го Суда по тяжким преступлениям города. В районе проведения суда усилены меры безопасности.

В целом по делу проходят 47 пособников Фетуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в попытке переворота, трое из них объявлены в розыск. Первым в списке обвиняемых значится сам Гюлен, который в настоящее время находится в американском штате Пенсильвания.

Прокуратура требует осудить каждого из обвиняемых как минимум на шесть пожизненных сроков на основании статей Уголовного кодекса Турции, предусматривающих наказание за покушение на президента, попытку свержения конституционного строя, преступления против законодательного органа, правительства, руководство вооруженной террористической организацией, умышленное убийство должностного лица и так далее.

Напомним, группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране.

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