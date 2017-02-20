Таджикистан и Турция могут довести объем товарооборота до $1 млрд - Торгово-промышленная палата РТ

- Таджикистан, экономика
- 14:43, 20 февраля 2017
- Просмотров: 466
В ходе встречи собеседники подвели итоги состоявшегося 16 февраля в Душанбе Таджикско-Турецкого бизнес форума с участием более 500 бизнес кругов, а также государственных структур Турции и Таджикистана.
Махмут Эр от имени представителей Делового совета «Турция – Таджикистан», Комитета внешнеэкономических связей ДЕИК выразил признательность таджикской стороне за проведение бизнес форума на высоком организационном и профессиональном уровне.
Глава ТПП РТ предложил в ближайшей перспективе «проработать вопрос об организации и проведении в Душанбе Выставки турецкой продукции и промышленных технологий, а также бизнес форум деловых кругов двух стран, активизировать торгово-экономическое взаимодействие.
По его мнению, Таджикистан и Турция могут значительно диверсифицировать свои деловые связи и довести двусторонний товарооборот до одного миллиарда долларов США.
По данным министерства экономического развития и торговли Таджикистана, два года назад объем товарооборота между Таджикистаном и Турцией превышал $650 млн. В 2016 году, в связи с мировым финансово-экономическим кризисом этот показатель снизился до $350 млн.