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  20 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Турция могут довести объем товарооборота до $1 млрд - Торгово-промышленная палата РТ
CA-NEWS (TJ) - Председатель Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан, сопредседатель Делового совета «Таджикистан-Турция» Шариф Саид провел переговоры с сопредседателем Делового совета «Турция-Таджикистан» Махмут Эром, сообщает пресс-служба ТПП РТ.

В ходе встречи собеседники подвели итоги состоявшегося 16 февраля в Душанбе Таджикско-Турецкого бизнес форума с участием более 500 бизнес кругов, а также государственных структур Турции и Таджикистана.

Махмут Эр от имени представителей Делового совета «Турция – Таджикистан», Комитета внешнеэкономических связей ДЕИК выразил признательность таджикской стороне за проведение бизнес форума на высоком организационном и профессиональном уровне.

Глава ТПП РТ предложил в ближайшей перспективе «проработать вопрос об организации и проведении в Душанбе Выставки турецкой продукции и промышленных технологий, а также бизнес форум деловых кругов двух стран, активизировать торгово-экономическое взаимодействие.

По его мнению, Таджикистан и Турция могут значительно диверсифицировать свои деловые связи и довести двусторонний товарооборот до одного миллиарда долларов США.

По данным министерства экономического развития и торговли Таджикистана, два года назад объем товарооборота между Таджикистаном и Турцией превышал $650 млн. В 2016 году, в связи с мировым финансово-экономическим кризисом этот показатель снизился до $350 млн.

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