Попавший в немилость Каримова экс-глава GM Uzbekistan вернулся в руководство «Узавтосаноат»

- В компании «Узавтосаноат» подтвердили информацию о возвращении Тохиржона Джалилова на должность заместителя председателя правления акционерной компании. Джалилов, одновременно являвшийся генеральным директором узбекско-американского автоконцерна GM – Uzbekistan, некоторое время находился под арестом по подозрению в коррупции, сообщила узбекская служба Радио Свободы " Озодлик ".

16 февраля издание сообщало о возвращении Тохиржона Джалилова на должность заместителя председателя правления акционерной компании «Узавтосаноат». Все ранее выдвинутые против него обвинения были сняты.

Приказ о восстановлении Тохиржона Джалилова в прежней должности был подписан премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. На собрании, состоявшемся 15 февраля, Джалилов был официально представлен коллективу АК «Узавтосаноат» в качестве руководителя.

Вместе с тем издание сообщало о недавнем освобождении из-под ареста бывшего управляющего директора по торговым делам СП GM Uzbekistan Абдумалика Абдуллаева, который также был подвергнут уголовному преследованию.

49-летний Тохиржон Джалилов управлял автоконцерном GM Uzbekistan с 2010 года по 2016 год. В апреле прошлого года он был арестован по подозрению в присвоении денег предприятия мошенническим путем. Некоторое время Джалилов содержался в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана. Однако после смерти первого президента Ислама Каримова, он был освобожден из-под ареста, но некоторое время находился под следствием.

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