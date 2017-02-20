Правительство Туркменистана отрицает какое-либо участие своих граждан в сирийском конфликте, - эксперт

CA-NEWS (TM) - Международные оценки, полученные Международным центром по изучению радикализации и политического насилия (ICSR), устанавливают общее число участников из Туркменистана во всех фракциях сирийского конфликта в районе 360 человек. Об этом пишет Ноа Таккер, исследователь ислама в своем отчете, анализирующем реакцию общества и государства в Центральной Азии на пропаганду «Исламского государства». Отчеты по всем пяти странам региона опубликованы на сайте Программы изучения Центральной Азии Университета Дж. Вашингтона.

«Точной информации об участниках или мало, вообще никакой конкретной информации нет, потому неизвестно сколько туркменов воюют в рядах ИГИЛ. Эти цифры часто оспариваются многими наблюдателями и правительством Туркменистана, отрицающим какое-либо участие его граждан в сирийском конфликте», - отмечает эксперт.

По его словам, несколько раз медиа источники утверждали, что туркмены воюют в Сирии и что набор в группировку происходит внутри Туркменистана, но почти все эти источники — российские и связанные с государственными СМИ. В отличие от граждан других государств Центральной Азии, боевики из Туркменистана, скорее, не самоорганизуются по этническим или языковым признакам. Не было зафиксировано сообщений ИГИЛ, которые бы были направлены на население Туркменистана, одного из самых изолированных и консолидированных авторитарных режимов в мире.

«Российские СМИ и информационные акции, финансируемые государством, однако, последовательно продвигают рассказ о том, что внутри Туркменистана происходит активный набор рекрутов — частично утверждая, что внутри страны идет «незаметное салафистское религиозное возрождение» — и порой эти источники утверждают, что туркмены составляют большинство среди боевиков из Центральной Азии, воюющих в Ираке и Сирии», - считает Такер.

По его мнению, в отличие от всех других государств в регионе - большинство из которых, как указывалось в предыдущих докладах, в основном пытались сбалансировать российское преувеличение угрозы ИГИЛ в регионе. Туркменские СМИ категорически отрицали, что ИГИЛ может обратиться к гражданам и протестовали против российских отчетов об обратном.

«Как и в соседних государствах региона, русскоязычные СМИ и связанные с ними информационные акции часто делают утверждения, которые не могут быть подтверждены другими источниками, и подчеркивают непосредственную угрозу стране от ИГИЛ, которая может быть устранена только с помощью России, укрепляя восприятие того, что ИГИЛ является подконтрольной США организацией», - рассказал эксперт.

«Кампании, предпринимаемые Россией и Туркменистаном против посланий «Исламского государств», которые представляют противоречивую информацию о туркменах, воюющих на стороне ИГ, иллюстрируют разительный случай, в котором разнообразные коммуникационные акции со стороны государства могут доминировать в обсуждении темы и вносить значительную, если не решающую окраску на общественное восприятие в Интернете. Эти усилия показывают, как страны в 21 веке — даже такие изолированные страны, как Туркменистан — начинают рассматривать Интернет и социальные медиа в качестве инструмента для достижения своих собственных целей», - заключил Ноа Такер.