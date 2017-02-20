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  20 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан преуменьшает угрозу ИГИЛ на своей територии - исследование

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский контингент в ИГИЛ является уникальным для Центральной Азии, так как только его этнический батальон демонстрируется в глобальной пропаганде группировки. Об этом говорится в отчете Программы изучения Центральной Азии Университета Дж. Вашингтона.

Как отмечают составители, медийное крыло группировки использует наличие этнических казахских женщин и детей — и особенно показывает подготовку детей к бою или участие их в групповых казнях — для продвижения своего нарратива о том, что группировка не только многонациональна, но и имеет несколько поколений, и в состоянии подготовить новое поколение «граждан», воспитанных в самопровозглашенном халифата и впитавших его ценности.

Эти видео, изображающие казахских детей-солдат, успешно таргетируют глобальную аудиторию, используя насилие, которое шокирует зрителей и привлекает пристальное внимание глобальных медиа, но также вызывает бурный гнев и осуждение в самом Казахстане. Внутри Казахстана многие считают, что ИГИЛ грубо эксплуатирует казахских детей, и верят в теории заговора, оспаривая, что казахи вообще могут быть восприимчивы к идеологии группы, и что ИГИЛ представляет ислам, с которым некоторые внутри страны могут себя идентифицировать.

Реакция правительства Казахстана на общественные доказательства того, что некоторые из его граждан присоединились к ИГИЛ, резко отличается от реакции властей других стран в регионе. В то время как его соседи, по всей видимости, часто преувеличивают коммуникацию ИГИЛ со своим населением, преимущественно мусульманским, а также политизируют угрозу, чтобы разобраться с местной оппозицией, Казахстан, напротив, преуменьшает угрозу ИГИЛ на своей территории и стремится контролировать приток информации даже из прямых источников, показывающих, что казахи участвуют в джихадистском конфликте в Сирии.

Хотя правительство Казахстана было вынуждено признать факт того, что несколько его граждан действительно воюют в конфликте, оно предпочитает больше информировать население об аресте возвращенных боевиков или предполагаемых вербовщиков и обращает внимание общественности на своем участии в совместных международных усилиях по борьбе с терроризмом.

Это делается, чтобы успокоить общественность, и подтвердить, что страна способна обеспечить безопасность и находится в первых рядах большой международной коалиции по борьбе с общим внешним врагом. Государственные нарративы сталкиваются с вызовом со стороны российских средств массовой информации и информационных акций, которые последовательно изображают IИГИЛ как непосредственную угрозу Центральной Азии, которой можно противостоять только в сотрудничестве с Российской Федерацией, отмечается в отчете.


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