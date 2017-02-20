Мусульманские активисты Узбекистана должны преодолеть мифы, что ИГИЛ не существует, - доклад

- Ноа Таккер, известный исследователь ислама, опубликовал пять отчетов, анализирующие реакцию общества и государства в Центральной Азии на пропаганду Исламского государства. Отчеты по всем пяти странам региона опубликованы на сайте Программы изучения Центральной Азии Университета Дж. Вашингтона, а краткие выводы из доклада опубликованы на сайте CAAN

Согласно международным оценкам и заявлениям региональных властей, около 500 граждан Узбекистана и до 1000 узбеков со всего региона (в первую очередь с юга Кыргызстана) выехали в Сирию или Ирак для участия в военных действиях в этих странах. Несмотря на то, что внимание общественности и официальных властей в основном приковано к ИГИЛ и его вербовке, узбеки, скорее всего, присоединяются в первую очередь к нескольким группам, объединенным с сирийским Исламским фронтом и группой Джабхат аль Нусра, обе из которых в данный момент находятся в состоянии войны с ИГИЛ, отмечается в докладе.

Хотя к вербовке восприимчива только небольшая часть населения, преодоление вездесущих теорий заговора, питаемых российскими и местными средствами массовой информации и обвиняющих Соединенные Штаты в создании угроз ИГИЛ и конфликта в Сирии, скорее всего, станет основной задачей для правительства США и международных партнеров, как и создание контр-пропаганды для ИГИЛ, резонирующей среди узбекоязычной общественности. Даже уважаемые узбекские мусульманские активисты, выступающие против ИГИЛ, должны сначала преодолеть мифы, отрицающие, что действия группы (и ее видео изображения) являются реальными, или утверждающие, что ИГИЛ не существует вообще.

Изменение в тактике Узбекистана и использование властями надежных религиозных деятелей, имеющих значительное народное влияние, таких как Хайрулла Гамидов, чтобы противостоять вербовке ИГИЛ, является одной из самых резонансных общественных реакций на послания ИГИЛ и, вероятно, будет иметь значительно больший успех, чем предыдущие стратегии. Рост поддержки ИГИЛ среди некоторых членов радикальных сетей узбекских салафитов в социальных сетях, — а также ранее задокументированная стратегия группы по вербовке новообращенных и трудовых мигрантов Центральной Азии с недостатком религиозных знаний — подтверждает необходимость формулирования теологической контр-пропаганды со стороны легитимных и авторитетных фигур, отмечают авторы доклада.