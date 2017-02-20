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  20 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Прерванные 25 лет назад полеты между Душанбе и Ташкентом не возобновились
CA-NEWS (TJ) - Аэропорт Ташкента отказался принять первый с 1993 года пассажирский рейс из Душанбе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого заместителя генерального директора таджикской авиакомпании Somon Air Алишера Рустамова.

«Первый регулярный рейс, который должен был вылететь утром в понедельник (20 февраля - прим. ред) с 26 пассажирами на борту, не смог совершиться из-за отказа принять рейс международного аэропорта города Ташкента», — сказал Рустамов, отметив, что причины отказа принять лайнер пока неизвестны.

Напомним, 10 февраля Boeing 737-8GJ авиакомпании Somon Air совершил технический перелет из Душанбе в Ташкент. Тогда сообщалось, что пассажирские перевозки между столицами Таджикистана и Узбекистана возобновятся с 20 февраля 2017 года, а стоимость перелета из Душанбе в Ташкент составит €137.

Пассажирские перевозки между двумя странами были прекращены в 1993 году

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