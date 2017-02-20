26 человек погибли, 30 пропали без вести в результате снежных бурь в Афганистане

- Азия и мир, происшествия
- 16:52, 20 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - 26 человек погибли и 6 получили ранения в результате недавних снежных бурь, охвативших северную афганскую провинцию Фарьяб, сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на местных чиновников.
Губернатор провинции Сайед Анвар Садат сказал, что выпало 70-80 см, называя нынешний снегопад самым беспрецедентным за последние четыре года.
По его словам, 26 человек, включая ребенка и женщину погбли, еще 30 пастухов пропали без вести.
Человеческие жертвы были зарегистрированы в различных частях провинции – в частности, в уездах Балчараг, Паштункот, Давлатабад, Карамкуль и Андхой.
Власти провинции опасаются, что впоследствии число потерь может возрасти.
Снегопады заблокировали дороги, ведущие в ряд уездов, и привели к значительным разрушениям – только в уезде Карамкуль были разрушены около 500 домов.