По трагедии в Жамбылской области начато расследование по статье "Халатное отношение к службе"

- Досудебное расследование по факту гибели военнослужащих в Жамбылской области проводится по статье "Халатное отношение к службе", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

"По факту гибели семи военнослужащих воинской части 91678 Министерства обороны во время плановых занятий по боевой подготовке, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области 17 февраля, начато досудебное расследование по статье 453, части 2 УК РК - "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

По данному факту создана следственно-оперативная группа под руководством специального прокурора Главной военной прокуратуры. Проводятся следственные действия для установления фактических обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Отметим, в расследовании причин трагедии задействована правительственная комиссия во главе с министром обороны РК Сакеном Жасузаковым.

Напомним, в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Семь военнослужащих погибли. В поисковых мероприятиях были задействованы военнослужащие Вооруженных Сил, оперативная группа ДЧС Жамбылской области, военнослужащие Пограничной службы со спецтехникой. Глава правительства также взял на личный контроль ход расследования трагедии в Жамбылской области.



