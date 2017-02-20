У крупнейшего храма в Таиланде произошли столкновения монахов с полицией

CA-NEWS (CA) - Буддистские монахи и последователи религии устроили потасовку с полицией утром в понедельник 20 февраля у храма Ват Пхра Дхаммакая в Таиланде. Как сообщает Bangkok Post, монахи и сочувствующие прорвались через заграждения и проникли на территорию храма.

Через некоторое время они вышли на улицу вместе с постоянно проживающими в Ват Пхра Дхаммакая священнослужителями и попытались образовать живой щит, чтобы не пустить внутрь полицию. После непродолжительных переговоров, стычки с полицией прекратились, но монахи собираются устроить дежурство у дверей храма.

Полиция Бангкока проводит операцию на территории крупнейшего в Таиланде храмового комплекса Ват Пхра Дхаммакая, где монахи и прихожане протестуют против ареста бывшего настоятеля храма Пхра Дхамммаяйо, которого ​обвиняют в том, что он присвоил себе более $30 млн, а также незаконным путем получил землю под строительство домов для медитации. Сам настоятель и его последователи отрицают любые обвинения и заявляют, что преследование политически мотивировано.

Bangkok Post со ссылкой на представившегося монахом мужчину утверждает, что 72-летний настоятель покинул Ват Пхра Дхаммакая в первый же день обысков.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча в соответствии с законом о чрезвычайном положении объявил территорию храма зоной под «специальным управлением». Местные власти заявили, что люди должны освободить храм до трех часов дня по местному времени и дать полиции продолжить поиски. В противном случае им угрожает до одного года в тюрьме или штраф в размере до 20000 бат, указывает Bangkok Post.

Площадь храмового комплекса Ват Пхра Дхаммакая составляет около 400 га. Это примерно в десять раз больше Ватикана.