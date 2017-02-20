Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 11%

- Национальный Банк РК принял решение снизить базовую ставку до уровня 11 процентов с коридором +/-1 процент. Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга для СМИ председатель НБРК Данияр Акишев, передает Tengrinews.kz.

Таким образом, по его словам, "ставки по операциям предоставления ликвидности теперь составляют 12, а по операциям изъятия ликвидности - 10 процентов".

Как пояснил Акишев, при принятии данного решения учитывалось позитивное влияние внешних факторов: "Это устойчивое достижение мировых цен на нефть на уровне выше 50 долларов за баррель, улучшение перспектив мирового экономического развития и умеренный инфляционный фон в странах - торговых партнерах". "Среди внутренних факторов следует выделить значительное замедление инфляции, снижение инфляционных и девальвационных ожиданий населения, а также продолжающуюся дедолларизацию банковских вкладов", - сообщил глава НБРК.

По его словам, последующие решения по базовой ставке будут зависеть от дальнейшей динамики фундаментальных факторов внутреннего спроса и устойчивости ситуации в финансовом секторе. "По нашим оценкам, новый уровень базовой ставки отражает долгосрочное равновесие между достижением целей по инфляции и обеспечением финансовой стабильности. Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 10 апреля 2017 года в 17.00 по времени Астаны", - сообщил глава финансового регулятора.

Напомним, 9 января 2017 года финансовый регулятор сохранил базовую ставку на уровне 12 процентов с коридором колебаний процентных ставок +/-1 процент.