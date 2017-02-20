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  20 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Шанхае из кашалота массой 1,5 тонн, погибшего из-за посадки на мель, сделают чучело (фото)
CA-NEWS (CA) - За 8 месяцев в Шанхае были проведены работы по изготовлению чучела кашалота, погибшего в феврале прошлого года, сообщает китайская газета «Жэньминь жибао».

Как рассказал сотрудник рабочей группы, чучело будет состоять из кожи и костей, длина кожи - 15,3 метра, ширина - 4,2 метра, масса - 1,5 тонн. Длина костей - 14,6 метров, масса - 1 тонна.

Сборка чучела началась 14 февраля. Предположительно, чучело будет выставлено в музее через месяц.

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