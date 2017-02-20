Почему союз России и Белоруссии трещит по швам? - Republic.ru

CA-NEWS (CA) - Решение Москвы организовать зону пограничного контроля между Россией и Белоруссий – партнерами по Союзному государству, до сих пор не имевшими четкой границы – продолжает вызывать эмоциональную реакцию с обеих сторон, говорится в статье Republic.ru под названием "Изюм из булки. Почему союз России и Белоруссии трещит по швам".

Пока президент Александр Лукашенко обвиняет Россию в вероломстве, блистая красноречием бывшего директора совхоза, восемь из десяти россиян, если верить провокационному опросу ВЦИОМ, высказываются в пользу введения визового режима с Белоруссией. Похоже, конфликт уже не вписывается в привычный сценарий спадов и подъемов в отношениях между странами, каких уже было немало в прошлом.

И все же нынешнее обострение трудно считать полной неожиданностью. Неиссякаемая предприимчивость белоруссов давно вызывает раздражение у Москвы, где за последние годы накопились серьезные экономические претензии к соседу. В чем суть разногласий и каковы их последствия? Пять графиков о том, как на самом деле связаны экономики Белоруссии и России.

Несколько лет назад экономисты обратили внимание на удивительный рост отдельных сегментов белорусской нефтехимии. Статистика поставок растворителей и разбавителей (преимущественно в Нидерланды) росла по экспоненте. Дела шли настолько хорошо, что растворители обошли главный продукт белорусского экспорта – калий и существенно улучшили внешнеторговое сальдо страны. Секрет успеха, однако, был не в том, что голландцы вдруг предъявили неестественно высокий спрос на растворители, а в банальной контрабанде: Белоруссия продавала нефтепродуктов больше, чем физически могла выработать из имеющейся у нее нефти. Чтобы не платить экспортную таможенную пошлину Москве, как предполагали договоренности, Белоруссия под видом растворителей и смазочных материалов экспортировала бензин. Операцию, названную «растворительной схемой», Андрей Суздальцев из ВШЭ охарактеризовал, как «настоящий развод в духе девяностых». За два года ее наиболее активного действия потери для российского бюджета исчислялись миллиардами долларов. Правительство РФ выразило протест и объявило о начале расследования. После этого европейский спрос на «растворители» резко упал. Зато почти сразу возникала новая возможность – Крым.

Союзная Белоруссия, разумеется, не смогла остаться в стороне от санкционной войны между Россией и Западом. С 2014 года, когда на территории РФ был введен запрет на импорт европейских продуктов питания, из Белоруссии хлынул поток морепродуктов и фруктов. Например, яблок, экспортированных Белоруссией в Россию в 2015 году, по оценкам Генпрокуратуры, оказалось в пять раз больше урожая, собранного в стране (до этого яблоки в Россию поставлялись в первую очередь из соседней Польши). Россельхознадзор, называющий Белоруссию «крупным реэкспортером», настаивает на тщательной проверке сопроводительной и фитосанитарной документации поставщиков, зачастую поддельной. Но желание белорусской стороны следовать указаниям иностранного регулятора не стоит преувеличивать. «Раннее выявленные нарушения в части формального контроля за ввозом продукции в Республику Беларусь, перемещением по Республике и вывозом в Российскую Федерацию по-прежнему имеют место быть», – отмечается в материалах ведомства.

Молочная отрасль республики имеет, по словам заместителя премьер-министра Белоруссии Михаила Русого, «ярко выраженный индустриальный характер», что позволяет ей уверенно наращивать поставки молока и молочных продуктов в Россию. Реакцию на это российских молочников угадать нетрудно. В отраслевой ассоциации «Союзмолоко» демпинг белорусов считают «самой большой головной болью»: «Плевать они хотели на рынок, страна живет в советской плановой экономике. Если есть приказ продавать и зарабатывать валюту – белорусы так и делают без оглядки на себестоимость». Россельхознадзор, в свою очередь, обвиняет белорусские заводы в выпуске фальсификата. А еще рост экспорта «сыроподобной продукции» с Украины в Белоруссию без соответствующего роста потребления в Белоруссии вызывает подозрения, что после смены маркировки ее завозят в Россию – как абрикосы и креветки.

Одних «схем» и «разводок» со стороны Белоруссии, скорее всего, недостаточно для сворачивания сотрудничества в рамках Союзного государства. Но его подрывают и нарастающие сложности в переговорах о долге перед «Газпромом». А еще их прямое следствие – сокращение беспошлинных поставок российской нефти, которые вносят заметный вклад в ВВП Белоруссии. Премьер-министр Андрей Кобяков сравнил политику ценообразования Москвы в энергетических вопросах с «выковыриванием изюма из булки». При этом Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия как-нибудь проживет и без российской нефти – и действительно пытается заменить ее иранской. Но вряд ли новый канал поставок окажется таким же выгодным, каким все предыдущие годы была Россия. Белоруссия привыкла получать от нее энергоресурсы по льготным ценам. С 2000-го по 2015 год объем российских энергетических субсидий, по оценкам экономиста Александра Чубрика, составил около $72 млрд. Цифра сравнима с годовым ВВП Белоруссии в лучшие времена.

В итоге объем внешней торговли между странами постепенно падает. И достижение цели «вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого роста», провозглашенную Владимиром Путиным в Минске ровно год назад, пока ничто не предвещает.