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  21 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане вышла новая газета, посвящённая туризму
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане на днях вышел первый номер газеты «Turizm», сообщила пресс-служба Госкомитета по развитию туризма.

Издание новой газеты, целиком посвящённой туризму, стало возможным благодаря усилиям предпринимателей, ведущих бизнес в туристской сфере. Первый номер газеты из восьми полос в цветном исполнении издан на узбекском языке. Пока планируется издавать газету два раза в месяц. Со временем появятся русская и английская версии газеты.

Газета будет знакомить своих читателей со всеми сторонами туристской отрасли: это и новое в законодательстве о туризме, разработка и осуществление перспективных проектов в сфере туриндустрии, и освещение деятельности туристских организаций и предприятий республики, и многое другое. Особое внимание планируется уделить продвижению туристского продукта внутри страны и за её пределами.

Редакция газеты будет тесно сотрудничать с пресс-службой Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, что даст возможность оперативно освещать самый широкий спектр вопросов туристской сферы страны, отметили в ведомстве.
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