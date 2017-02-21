«Узбекуголь» планирует строительство новой шахты в Ангрене стоимостью $165 млн

- В Узбекистане планируется строительство новой угольной шахты Ангрен на востоке страны. Об этом сообщили местные СМИ.

Шахта Ангрен позволит добывать до 4 млн т/год угля, это удвоит объем добычи угля в Узбекистане. В настоящее время Узбекуголь завершает разработку технико-экономического обоснования проекта (ТЭО) по строительству шахты Ангрен.

С выбором генподрядчика по проекту Узбекуголь планирует определиться в 3м-4м квартале 2017 г. К практической реализации проекта компания рассчитывает приступить до конца 2017 г.

На строительство новой угольной шахты будет направлено $165 млн, сообщает neftegaz.ru.

Узбекистан располагает прогнозными запасами угля в размере около 5,7 млрд т, из которых изучены лишь 1,9 млрд т (1,85 млрд т бурого и 47 млн т каменного угля).

Объем добычи угля в Узбекистане невелик - около 4 млн т/год, 85% из этого объема поставляется предприятиям энергетической сферы.

Центром угольной промышленности Узбекистана является город Ангрен, расположенный в 78 км к юго-востоку от г Ташкента. Кроме того, в Ангрене расположена единственная в Узбекистане станция добычи газа методом подземного пиролиза угля.

В настоящее время город находится в плачевном состоянии, больше напоминая город-призрак. После распада СССР шахты приостановили свою деятельность, город покинули большинство его жителей.

Узбекистан сейчас намерен провести модернизацию угольной отрасли и увеличить добычу угля к 2021 г до 17,2 млн т.