«Узбекуголь» планирует строительство новой шахты в Ангрене стоимостью $165 млн

- Узбекистан, экономика
- 8:49, 21 февраля 2017
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- Обновлено: 9:03, 21 февраля 2017
Шахта Ангрен позволит добывать до 4 млн т/год угля, это удвоит объем добычи угля в Узбекистане. В настоящее время Узбекуголь завершает разработку технико-экономического обоснования проекта (ТЭО) по строительству шахты Ангрен.
С выбором генподрядчика по проекту Узбекуголь планирует определиться в 3м-4м квартале 2017 г. К практической реализации проекта компания рассчитывает приступить до конца 2017 г.
На строительство новой угольной шахты будет направлено $165 млн, сообщает neftegaz.ru.
Узбекистан располагает прогнозными запасами угля в размере около 5,7 млрд т, из которых изучены лишь 1,9 млрд т (1,85 млрд т бурого и 47 млн т каменного угля).
Объем добычи угля в Узбекистане невелик - около 4 млн т/год, 85% из этого объема поставляется предприятиям энергетической сферы.
Центром угольной промышленности Узбекистана является город Ангрен, расположенный в 78 км к юго-востоку от г Ташкента. Кроме того, в Ангрене расположена единственная в Узбекистане станция добычи газа методом подземного пиролиза угля.
В настоящее время город находится в плачевном состоянии, больше напоминая город-призрак. После распада СССР шахты приостановили свою деятельность, город покинули большинство его жителей.
Узбекистан сейчас намерен провести модернизацию угольной отрасли и увеличить добычу угля к 2021 г до 17,2 млн т.