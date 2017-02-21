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  21 февраля 2017
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В столице Башкортостана будет открыто посольство Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Уфе предполагается внесение ряда поправок в законы о миграции, а также организации посольства Узбекистана в республике. Об этом сообщило Башкирское спутниковое ТВ.

По данным телеканала На днях в Уфе прошло выездное мероприятие по вопросам миграции в Республике Башкортостан. Ежегодно в регион прибывает порядка 100 тысяч переселенцев из других государств, которые находятся на территории нелегально.

Только за прошедший год депортировали порядка 80 тысяч граждан других стран. По официальным данным, сейчас в регионе порядка 40 тысяч мигрантов. Часть из них находятся в пунктах временного проживания. В Уфе 4 таких отделения, в каждом из которых около 20 человек.

Выездная комиссия обсудила и вопросы установления предельного срока нахождения мигрантов в таких центрах, а также источники финансирования и совершенствования механизма выдворения нелегалов из страны. Большинство мигрантов в республике – это граждане Узбекистана. Однако из-за сложностей в документации многие из них вынуждены находиться здесь годами. Предполагается внесение ряда поправок в законы о миграции, а также организации посольства в республике.

Как отметила первый заместитель председателя Комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Лилия Гумерова: «Те запросы, которые направляют наши коллеги из субъектов, достаточно медленно обрабатываются. Создание такого представительства позволило бы нам в 3-4 раза ускорить процедуру. Более того, сегодня поступило предложение, оно активно коллегами было поддержано: это представительство могло бы работать не только на Республику Башкортостан, но и на территории всего Приволжского федерального округа».

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