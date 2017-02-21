Десятки иммигрантов в США уволены из-за участия в акции протеста

CA-NEWS (CA) - Более 100 работников в США были уволены из-за участия в акции протеста "День без иммигрантов", сообщает Би-би-си со ссылкой на американские СМИ.

Организатора акции призывали иммигрантов 16 февраля остаться дома, не выходить на работу, не посещать магазины и кафе и даже не отправлять детей в школу. Акция должна была продемонстрировать важность иммигрантов для США.

Джим Серовски, основатель строительной компании JVS Masonry в Коммерс-Сити, в интервью Си-эн-эн сообщил, что без сожаления уволил прораба и около 30 каменщиков, которые не появились на работе. "Если вы хотите отстаивать то, во что вы верите, то вы должны быть готовы и заплатить за это", - заявил он.

Серовски пояснил, что он заранее предупредил рабочих о наказании за невыход. "Если вы сделаете это, то вы навредите компании, а если вы идете против команды, то вы уже не член команды", - заявил он.

Еще около 12 человек были уволены в городе Талса в Оклахоме, сообщает Fox News. Это работники местных ресторанов, приехавшие в США из стран Латинской Америки.

В городе Ноленсвилль в Теннесси были уволены еще около 18 человек, работавшие в компании, оказывающей услуги по покраске зданий и помещений, сообщает Эн-би-си.

В прошлый четверг в США в большинстве крупных городов не открылись десятки магазинов, ресторанов и кафе. Не работали даже некоторые кофейни в здании Пентагона в Вашингтоне, передают СМИ.

Многие владельцы бизнеса - особенно те, кто сам родился за пределами США, - поддержали своих сотрудников и разрешили им не выходить на работу в этот день.

Таким образом участники акции выразили протест против указа, подписанного в январе президентом страны Дональдом Трампом. Этим документом Трамп ограничил въезд в США иммигрантов из семи преимущественно мусульманских стран, а также приостановил прием беженцев. Миграционный указ вызвал протесты в США и критику со стороны бизнеса.

Позже Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа. Министерство юстиции пытается оспорить это решение.

На прошлой неделе Трамп в ходе пресс-конференции обещал опубликовать новый указ, ограничивающий иммиграцию. По данным Ассошийэтед пресс, в новом указе Белый дом вновь попытается ограничить въезд в страну выходцев из тех же семи стран - Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ливии.

В выходные в различных городах США прошли протеста против политики Трампа. В Нью-Йорке на улицы вышли те, кто поддерживает мусульман. В Бостоне на акции протеста вышли сотни ученых, недовольных взглядами Трампа на изменение климата.