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  21 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев рассказал Лукашенко о проблемах между Казахстаном и Кыргызстаном, обсуждая разногласия между Россией и Беларусью

CA-NEWS (KZ) - В ходе телефонного разговора между главами Казахстана и Беларуси, президент РК Нурсултан Назарбаев выразил обеспокоенность в связи с существующими проблемами между Россией и Беларусией, говорится в сообщении на официальном сайте президента Беларуси.

"Президент Казахстана выразил озабоченность проблемными вопросами в отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом он уверен, что все существующие проблемы будут решены внутри союза", - сообщается на сайте президента Беларуси.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев рассказал главе белорусского государства о проблемах между Казахстаном и Кыргызстаном и путях их решения. Стороны обсудили весь комплекс белорусско-казахстанских отношений, - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко обсудили наиболее актуальные темы двустороннего сотрудничества. Главы государств обменялись мнениями по вопросам текущей деятельности и дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Кроме того, лидеры двух стран также рассмотрели график предстоящих встреч. В частности, президент Казахстана пригласил президента Беларуси принять участие в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества и открытии международной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане.


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Комментарии (2)
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tusha
10:16, 21 февраля 2017
шал, рассказал сколько раз нас кидал? ой бай....
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sul
09:41, 21 февраля 2017
Молодец Лукашенко! Бьется за каждого экспортера и фермера! Поэтому в Беларуссии такой порядок. Александр Григорьевич свой кусок никому не отдаст просто так, даже Россие. Вот так Президент должен отстаивать интересы своей страны и народа! Настоящий лидер!
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