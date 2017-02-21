Путин потребовал активнее бороться с подростковыми суицидами в России

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин потребовал от правительства принять решения, направленные на совершенствование системы профилактики подросткового суицида. Это поручение главы государства должно быть выполнено до 30 июня нынешнего года, сообщается на официальном сайте Кремля.

В перечне поручений Путина, утвержденных по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, много внимания уделено также медицинским вопросам. Так, кабинету министров вместе с региональными властями до 25 мая надлежит "рассмотреть вопрос о поэтапном расширении программы неонатального скрининга". Также правительству требуется "обеспечить включение в программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период осуществление научных исследований в области охраны здоровья детей, в том числе по вопросам профилактики инвалидности".

В мае прошлого года широкий резонанс получила статья "Новой газеты", в которой утверждалось, что некоторые сообщества в социальной сети "ВКонтакте" склоняют подростков к совершению самоубийств.

После этого следственные органы возбудили дело о подстрекательстве подростков к суициду. В конце ноября, уже после заседания координационного совета, стало известно о задержании предполагаемого администратора одной из таких групп.

Еще позже, уже в феврале, в прессе снова стала появляться информация о некой игре, в которую детей пытаются втянуть в социальной сети "ВКонтакте" и в ходе которой пропагандируются самоубийства.