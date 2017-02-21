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  21 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Курс придет к какой-либо точке постепенно - глава Нацбанка Казахстана о слухах про девальвацию

CA-NEWS (KZ) - Курс нацвалюты будет изменяться только под влиянием объективных факторов, а не чьих-либо решений или чьей-либо воли. Об этом в интервью в программе Артура Платонова "Слуги народа" на КТК сообщил глава Нацбанка РК Данияр Акишев. Он прокомментировал слухи об ослаблении курса тенге.

Он отметил, что у финансового регулятора нет никаких планов по изменению курса нацвалюты, которое привело бы к дестабилизации финансового рынка.

"Если курс должен находиться в другой точке, он придет к этой точке постепенно, но только под влиянием объективных факторов, а не под влиянием чьих-то волюнтаристских решений или чьей-то воли, что курс должен в какой-то точке находиться", - сказал Акишев. Он отметил, что сейчас происходит значительное укрепление курса рубля по отношению к доллару под влиянием цен на нефть.

"Российский рубль, скорее всего, сейчас укрепляется под воздействием значительных потоков валютной выручки в результате роста цен на нефть, который начался в октябре 2016 года. Сейчас мы видим, что ожидания аналитиков были не совсем точны и выручки от экспорта сырьевых материалов и товаров пришло больше", - сказал глава Нацбанка РК. Вторым фактором он назвал привлекательность российского фондового рынка, что повышает спрос на рубль, поскольку ценные бумаги приобретаются в рублях.

Он отметил, что укрепление рубля будет подталкивать тенге к укреплению. "Но не обязательно в той же амплитуде и одномоментно. Второй момент связан с обратным движением. Много говорят, что российский рубль может быть девальвирован в силу отдельных операций госорганов на валютном рынке. Изменение правил бюджета или пополнения валютных запасов может оказать влияние на валютный рынок.

Но даже если произойдет какое-либо движение в сторону девальвации, казахстанский тенге не обязан среагировать на рубль именно в той же амплитуде. У нас разные экономики, разное налогообложение, разная ситуация на валютном рынке. Думаю, правильно, все-таки нашему потребителю смотреть на уровень инфляции в Казахстане. На 2017 год наш коридор составляет от 6 до 8 процентов. Мы не видим существенных рисков .... что мы как-то выйдем из этого коридора", - сказал Акишев.

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