Источник: Переноса выборов президента в России не будет, они пройдут в марте 2018 года

CA-NEWS (CA) - Выборы президента России не будут переноситься, они пройдут в установленные сроки - в марте 2018 года. Об этом сообщает ТАСС, РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента РФ.

«Разговоры о досрочных выборах - полная чепуха, конспирология», - сказал он. Источник подчеркнул, что такие выборы переносят, когда «есть какие-то драматические события, когда в чем-то не уверены».

Он также отметил, что целевыми показателями успешных выборов президента будут легитимность и результат. «Хорошие выборы - это выборы более прозрачные, чистые, легитимные, чем раньше», - указал он.

Еще одним показателем, по словам собеседника, будет получение избранным президентом процентов больших, чем получали победители до него. «Третий показатель: абсолютное число поданных за него голосов должно быть больше, чем за кандидатов на предыдущих кампаниях», - добавил источник.

«Третий показатель: абсолютное число поданных за него голосов должно быть больше, чем за кандидатов в предыдущих кампаниях», - добавил источник. Этот показатель непосредственно связан с явкой избирателей. По словам собеседника, в качестве нормальной называется, например, явка в 70%. «Это не задание, это то, о чем нужно думать как об ориентире, чтобы выстраивать работу», - полагает он.

По закону о выборах президента РФ днем голосования на них является «второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах президента и в котором шесть лет тому назад был избран президент».

В 2012 году выборы главы государства проходили 4 марта.

В 2015 году ряд политиков и экспертов, в том числе бывший министр финансов Алексей Кудрин на Петербургском экономическом форуме и замдиректора ИМЭМО РАН Евгений Гонтмахер в газете «Ведомости» высказывали предположения о возможности переноса выборов. При этом президент Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря сказал, что досрочные президентские выборы «возможны, но нецелесообразны».

Выборы президента России должны состояться в 2018 году. О своих планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В феврале 2016 года партия «Яблоко» приняла решение о выдвижении Григория Явлинского своим кандидатом в президенты. Также о своем намерении участвовать в гонке заявил оппозиционер Алексей Навальный, осужденный условно по делу о хищении у «Кировлеса», но по мнению многих экспертов-юристов, приговор, скорее всего, не позволит ему баллотироваться.

На вопрос об участии Владимира Путина в кампании 2018 года его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что тема президентских выборов пока не стоит в кремлевской повестке дня.

Обсуждение вопроса о смещении сроков президентских выборов в РФ началось после того, как летом 2015 года был принят закон о переносе выборов в Госдуму, в результате чего они были перенесены с декабря на сентябрь 2016 года.

На президентских выборах 2012 года Владимир Путин получил 45 млн 602 тыс. 075 голосов избирателей (63,60%), в 2004 году за него проголосовали 49 млн 563 тыс. 020 человек (71,31%), в 2000 - 39 млн 740 тыс. 434 (52,94%), в 2008 году Дмитрий Медведев победил на выборах главы государства голосами 52 млн 530 тыс. 712 избирателей (70,28%).