Полиция Стокгольма открыла предупредительный огонь из-за массовых беспорядков (фото)
- Азия и мир, происшествия
- 10:14, 21 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Полиция Стокгольма открыла предупредительные выстрелы из-за массовых беспорядков в в районе Ринкебю, сообщает местное издание Aftonbladet.
Десятки бунтовщиков поджигали автомобили и грабили магазины. На место происшествия были вызваны отряды полиции. Участники беспорядков начали забрасывать их камнями, в ответ на что полицейские сделали предупредительные выстрелы.
В беспорядках принимали участие порядка 30-40 человек, отметили в полиции.
Всего по данным полиции было сожжено 7-8 автомобилей. Пострадали два человека, в том числе владелец магазина, который пытались ограбить нападавшие. Один из полицейских был также ранен - камень попал ему в руку.
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