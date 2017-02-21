Полиция Стокгольма открыла предупредительный огонь из-за массовых беспорядков (фото)

CA-NEWS (CA) - Полиция Стокгольма открыла предупредительные выстрелы из-за массовых беспорядков в в районе Ринкебю, сообщает местное издание Aftonbladet.

Десятки бунтовщиков поджигали автомобили и грабили магазины. На место происшествия были вызваны отряды полиции. Участники беспорядков начали забрасывать их камнями, в ответ на что полицейские сделали предупредительные выстрелы.

В беспорядках принимали участие порядка 30-40 человек, отметили в полиции.

Всего по данным полиции было сожжено 7-8 автомобилей. Пострадали два человека, в том числе владелец магазина, который пытались ограбить нападавшие. Один из полицейских был также ранен - камень попал ему в руку.