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  21 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Акимат Павлодарской области о предложении перенести Наурыз на апрель: Акима неправильно поняли
CA-NEWS (KZ) - Акимат Павлодарской области прокомментировал предложение по переносу праздника Наурыз, передает Tengrinews.kz.

В акимате Павлодарской области рассказали, что имел в виду аким региона Булат Бакауов, предлагая перенести празднование Наурыза с марта на апрель. "Высказав предложение о переносе празднования, аким говорил только о переносе массовых уличных гуляний, с установкой юрточного городка. Вообще Наурыз празднуется 40 дней, и в один из дней его можно отметить широкими народными гуляниями. Это было только предложение, как общественность решит, так будет. Но сам праздник никто переносить не собирается. В этот день будут различные концерты, айтысы, фестивали, бесплатные показы фильмов и прочее", - прокомментировали в пресс-службе акима области.

В акимате области полагают, что недопонимание сути предложения, высказанного Бакауовым, возникло из-за некорректного перевода в сми. "Булат Жумабекович говорил на казахском языке. Вероятно, его речь кто-то неправильно перевел, это попало в одно сми, другие издания перепечатали. В некоторых материалах заголовки были даны неверные, поэтому народ не так и воспринял", - отметили в пресс-службе акима.

Что касается предложения о переносе народных гуляний, то его уже поддержали участники павлодарского филиала ассамблеи народов Казахстана. "У нас в марте еще морозы. Мы даже не можем провести нормально какие-то концерты, спортивные состязания, потому что на улице еще холодно, даже сами артисты и дети, которые участвуют в мероприятиях, мерзнут. А когда на улице тепло, везде зелень, это же прекрасно. Вот в это время и нужно устраивать народные гуляния", - отметили общественники.

Напомним, на отчетной встрече с жителями области Булат Бакауов выступил с предложением перенести празднества. Инициативу главы региона павлодарцы восприняли неоднозначно. Тема переноса празднования праздника Наурыз широко обсуждалась в социальных сетях. Одни поддерживали, другие, напротив, сыпали едкими комментариями. Некоторые пользователи называли предложение нелепым и в отместку предлагали акиму перенести дату своего рождения и новогодние праздники отмечать не зимой, а летом.

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