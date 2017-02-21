Китай намерен ускорить создание экономического коридора между КНР, Монголией и РФ

Глава МИД КНР Ван И выступил за ускорение процесса создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргилом.

"Стратегическое сопряжение инициатив "Степной путь" и "Один пояс и один путь" (инициатива объединенных проектов создания экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века - прим. корреспондента ТАСС) способствует укреплению экономического сотрудничества наших стран, укрепляет доверие народов наших государств, - добавил Ван И. - Продвижение строительства транспортного коридора между Россией, Монголией и Китаем способствует экономическому развитию и способствует участию Монголии в международных делах".

Во время выступления перед журналистами Цэндийн Мунх-Оргил подчеркнул важность "расширения сотрудничества" в этой сфере.

"Новое правительство Монголии занимает стратегическую позицию по развитию отношений с Китаем, что мы приветствуем", - сказал китайский министр. Ван И подчеркнул, что "Монголия признает принцип одного Китая" и "считает вопрос Тибета внутриполитическим вопросом КНР, признает Тибет неотделимой частью Китая". "Это является важной основной в отношениях наших стран", - подчеркнул глава МИД КНР.

Глава МИД КНР Ван И выступил за ускорение процесса создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргилом. "Стратегическое сопряжение инициатив "Степной путь" и "Один пояс и один путь" (инициатива объединенных проектов создания экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века - прим. корреспондента ТАСС) способствует укреплению экономического сотрудничества наших стран, укрепляет доверие народов наших государств, - добавил Ван И. - Продвижение строительства транспортного коридора между Россией, Монголией и Китаем способствует экономическому развитию и способствует участию Монголии в международных делах". Во время выступления перед журналистами Цэндийн Мунх-Оргил подчеркнул важность "расширения сотрудничества" в этой сфере. "Новое правительство Монголии занимает стратегическую позицию по развитию отношений с Китаем, что мы приветствуем", - сказал китайский министр. Ван И подчеркнул, что "Монголия признает принцип одного Китая" и "считает вопрос Тибета внутриполитическим вопросом КНР, признает Тибет неотделимой частью Китая". "Это является важной основной в отношениях наших стран", - подчеркнул глава МИД КНР.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4037379Глава МИД КНР Ван И выступил за ускорение процесса создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргилом. Подробнее на ТАСС:http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4037379Глава МИД КНР Ван И выступил за ускорение процесса создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргилом.

Подробнее на ТАСС:http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4037379