Китай намерен ускорить создание экономического коридора между КНР, Монголией и РФ

Глава МИД КНР Ван И выступил за ускорение процесса создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргилом.
"Стратегическое сопряжение инициатив "Степной путь" и "Один пояс и один путь" (инициатива объединенных проектов создания экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века - прим. корреспондента ТАСС) способствует укреплению экономического сотрудничества наших стран, укрепляет доверие народов наших государств, - добавил Ван И. - Продвижение строительства транспортного коридора между Россией, Монголией и Китаем способствует экономическому развитию и способствует участию Монголии в международных делах".
Во время выступления перед журналистами Цэндийн Мунх-Оргил подчеркнул важность "расширения сотрудничества" в этой сфере.
"Новое правительство Монголии занимает стратегическую позицию по развитию отношений с Китаем, что мы приветствуем", - сказал китайский министр. Ван И подчеркнул, что "Монголия признает принцип одного Китая" и "считает вопрос Тибета внутриполитическим вопросом КНР, признает Тибет неотделимой частью Китая". "Это является важной основной в отношениях наших стран", - подчеркнул глава МИД КНР.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4037379
Глава МИД КНР Ван И выступил за ускорение процесса создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргилом.
"Стратегическое сопряжение инициатив "Степной путь" и "Один пояс и один путь" (инициатива объединенных проектов создания экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века - прим. корреспондента ТАСС) способствует укреплению экономического сотрудничества наших стран, укрепляет доверие народов наших государств, - добавил Ван И. - Продвижение строительства транспортного коридора между Россией, Монголией и Китаем способствует экономическому развитию и способствует участию Монголии в международных делах".
Во время выступления перед журналистами Цэндийн Мунх-Оргил подчеркнул важность "расширения сотрудничества" в этой сфере.
"Новое правительство Монголии занимает стратегическую позицию по развитию отношений с Китаем, что мы приветствуем", - сказал китайский министр. Ван И подчеркнул, что "Монголия признает принцип одного Китая" и "считает вопрос Тибета внутриполитическим вопросом КНР, признает Тибет неотделимой частью Китая". "Это является важной основной в отношениях наших стран", - подчеркнул глава МИД КНР.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4037379Глава МИД КНР Ван И выступил за ускорение процесса создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргилом.
Глава МИД КНР Ван И выступил за ускорение процесса создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргилом.
"Стратегическое сопряжение инициатив "Степной путь" и "Один пояс и один путь" (инициатива объединенных проектов создания экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века - ред.) способствует укреплению экономического сотрудничества наших стран, укрепляет доверие народов наших государств, - цитирует слова Ван И ТАСС. - Продвижение строительства транспортного коридора между Россией, Монголией и Китаем способствует экономическому развитию и способствует участию Монголии в международных делах".
Во время выступления перед журналистами Цэндийн Мунх-Оргил подчеркнул важность "расширения сотрудничества" в этой сфере.
"Новое правительство Монголии занимает стратегическую позицию по развитию отношений с Китаем, что мы приветствуем", - сказал китайский министр. Ван И подчеркнул, что "Монголия признает принцип одного Китая" и "считает вопрос Тибета внутриполитическим вопросом КНР, признает Тибет неотделимой частью Китая". "Это является важной основной в отношениях наших стран", - подчеркнул глава МИД КНР.
Напомним, после того как состоялся визит Далай-ламы в Улан-Батор, КНР отменил назначенные переговоры с руководством Монголии. Переговоры были отменены, несмотря на официальное заявление правительства Монголии о том, что визит Далай-ламы был проведён монастырем Гандантэгчилэн, а не руководством страны, и имел «чисто религиозный характер».
По данным Reuters, Китай 1 декабря изменил правила товарооборота с Монголией. Кроме того, на границе между автономным районом КНР Внутренняя Монголия и Монголией введен дополнительный транзитный сбор в размере 10 юаней ($1,45) с автомобиля и 8 юаней за тонну для любых товаров. Для драгоценных металлов и медного концентрата на сумму более 10 тысяч юаней за тонну экспортерам придется доплатить 0,2% от общей стоимости груза.