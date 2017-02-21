Глава МИД Туркменистана посетит Москву с визитом 21 февраля

- Глава МИД Туркмении Рашид Мередов посетит Москву с визитом 21 февраля. Об этом сообщил в понедельник ТАСС диписточник в Москве.

По его словам, Мередов примет участие в заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. "Ожидаются также встречи с руководством МИД РФ", - добавил собеседник.

Мередов станет первым представителем руководства Туркмении, который посетит Москву после переизбрания на третий срок президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.