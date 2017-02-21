Глава МИД Туркменистана посетит Москву с визитом 21 февраля
- Туркменистан, политика
- 10:43, 21 февраля 2017
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CA-NEWS (TM) - Глава МИД Туркмении Рашид Мередов посетит Москву с визитом 21 февраля. Об этом сообщил в понедельник ТАССдиписточник в Москве.
По его словам, Мередов примет участие в заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. "Ожидаются также встречи с руководством МИД РФ", - добавил собеседник.
Мередов станет первым представителем руководства Туркмении, который посетит Москву после переизбрания на третий срок президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
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