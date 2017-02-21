В Ашхабаде состоялась презентация новой книги президента Туркменистана

CA-NEWS (TM) - В Центральном доме офицеров Министерства обороны состоялась презентация нового произведения президента Гурбангулы Бердымухамедова «Mertler Watany beýgeldýär» (Храбрые возвеличивают родину), сообщает госинформагентство.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники военных и правоохранительных органов, преподаватели и курсанты военных вузов, деятели культуры, представители общественности, СМИ.

На днях глава Туркменистана вручил экземпляр этой книги руководству отечественных силовых структур и военнослужащим, поручив издать её массовым тиражом и донести до личного состава военных и правоохранительных органов.

Очередной труд лидера нации - военно-историческое исследование деятельности Вооруженных Сил Туркменистана в научно-популярном изложении. Глава государства обращается к духовно-историческому опыту народа, отразившемуся в воинском искусстве и мировоззрении.

«Анализируя истоки, предпосылки, факторы национального менталитета, лидер нации выделяет такие моменты, как природно-генетическая связь с родной землёй и дух коллективизма. При этом наши предки постоянно искали неконфронтационные способы взаимодействия с другими народами. Несколько глав книги посвящены отважным всадникам и их славным ахалтекинским скакунам, с великолепными фотоиллюстрациями», - говорится в сообщении.

Издание включает 13 глав и перечень исторических документов, проиллюстрировано фотоматериалами о реализации реформ в организации военного дела, укреплении мощи Вооруженных Сил Туркменистана, заботе государства о военнослужащих.

Это первая книга, написанная президентом в этом году. В целом из-под пера Гурбангулы Бердымухамедова вышло около 4 десятков произведений, кроме того был издан ряд книг посвященных высказываниям и речам президента.

С начала 2016 года из-под пера главы государства вышли пять книг. В январе — «Источник мудрости» (сборник пословиц и поговорок), в марте — «Чай – лекарство и вдохновение», в апреле — «Стремительная поступь скакуна» (об ахалтекинских конях), в мае — «Небесное великолепие» (об искусстве туркменского ковроткачества) и в июле — восьмой том книги «Лекарственные растения Туркменистана». Книги туркменского президента переведены на ряд иностранных языков.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также демонстрирует свои музыкальные таланты. В 2011 году он исполнил песню «Тебе мои белые цветы», слова к которой, как утверждается, он написал сам, хотя еще в 2009 году эту песню исполнял туркменский певец Довлет Аманлыков. Кроме того, президент также успел побывать в роли ди-джея. Глава Туркменистана также регулярно публикует свои стихотворения. Например, слова стихотворения президента «Вперед, вперед, только вперед, любимая родина — Туркменистан» положили на музыку и в конце 2015 года ее исполнили одновременно более четырех тысяч человек, благодаря чему она попала в книгу рекордов Гиннеса. Слоган «Вперед, вперед, только вперед, любимая родина — Туркменистан» сегодня является девизом Туркменистана.