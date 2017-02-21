В Душанбе прошла встреча деловых кругов Таджикистана и Великобритании

- Встреча деловых кругов Таджикистана и Великобритании состоялась 20 февраля текущего года в Душанбе, сообщает Авеста.

В форуме приняли участие представители ряда ответственных министерств и ведомств страны, Американской торговой палаты в Таджикистане, предприниматели из Таджикистана и Великобритании.

На встрече был представлен обзор деятельности Департамента международной торговли Великобритании, виды деятельности и ключевые партнёры.

По мнению участников деловой встречи, встреча послужит расширению и укреплению таджикско-британских экономических связей. Проведение форума станет эффективной платформой для обмена опытом между предпринимателями и улучшения экономических, инвестиционных и торговых связей двух стран.

В завершение встречи состоялись дискуссии между компаниями и частными предпринимателями Таджикистана и Великобритании.