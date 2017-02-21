В Душанбе прошла встреча деловых кругов Таджикистана и Великобритании
- Таджикистан, экономика
- 11:11, 21 февраля 2017
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CA-NEWS (TJ) - Встреча деловых кругов Таджикистана и Великобритании состоялась 20 февраля текущего года в Душанбе, сообщает Авеста.
В форуме приняли участие представители ряда ответственных министерств и ведомств страны, Американской торговой палаты в Таджикистане, предприниматели из Таджикистана и Великобритании.
На встрече был представлен обзор деятельности Департамента международной торговли Великобритании, виды деятельности и ключевые партнёры.
По мнению участников деловой встречи, встреча послужит расширению и укреплению таджикско-британских экономических связей. Проведение форума станет эффективной платформой для обмена опытом между предпринимателями и улучшения экономических, инвестиционных и торговых связей двух стран.
В завершение встречи состоялись дискуссии между компаниями и частными предпринимателями Таджикистана и Великобритании.
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