Генсек ОБСЕ поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Туркменские официальные СМИ сообщили о поздравительной телеграмме генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Заньера Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана.

Напомним, миссия ОБСЕ все еще не дала своей оценки выборов президента Туркменистана.

В официальном сообщении приводится цитата из пожеланий руководителя ОБСЕ «Пользуясь возможностью, выражаю Вам признательность за налаженное широкое сотрудничество между ОБСЕ и Туркменистаном, являющимся на протяжении многих лет нашим важным партнёром в Центральной Азии».

Государственное информагентство «Туркменистан сегодня» также приводит слова Заньера с «сердечными поздравлениями с переизбранием на пост в ходе прошедших 12 февраля выборов, в мониторинге которых участвовали и эксперты Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», приводятся слова генсека ОБСЕ.

В офисе Генсека ОБСЕ туркменской службе радио Свобода «Азатлык» подтвердили факт послания от Заньера, но не смогли подтвердить подлинность цитат с поздравлениями, приведённых официальными агентствами Туркменистана, сославшись на то, что письмо является персональной корреспонденцией, а не публичным заявлением.

Однако офис генсека ОБСЕ предоставил «Азатлыку» другой отрывок из послания в котором речь идёт о позиции организации по прошедшим выборам: «В связи с президентскими выборами 12 февраля, ОБСЕ/БДИПЧ отправил шесть экспертов для оценочной миссии. В соответствии с установленной практикой на территории ОБСЕ, в отчёте миссии будут представлены ценные рекомендации, которые, я уверен, будут восприняты в духу открытого и конструктивного сотрудничества», говорится в отрывке письма, предоставленном редакции.

Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер стал первым западным политиком, поздравившим Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана.

Как сообщают государственные СМИ Туркменистана поздравления поступили от глав соседних государств, а также руководителей постсоветских республик, в том числе президента Российской Федерации Владимира Путина. Также, среди поздравивших действующего туркменского руководителя с новым президентским сроком, туркменские медиа особо отметили президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана и руководителя КНР Си Цзиньпина.

Государственная пресса опубликовала, также, тексты поздравлений президентов Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и глав правительств ряда стран.

Согласно результатам выборов 97,69% избирателей, принявших участие в голосовании 12 февраля, отдали свои голоса за действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Напомним, на последних местных выборах и референдуме по Конституции в Кыргызстане не было международных наблюдателей из БДИПЧ ОБСЕ.