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  21 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Павильон Узбекистана открылся ﻿в торговом комплексе "Фуд Сити" в Москве
CA-NEWS (UZ) - В крупнейшем в Российской Федерации оптово-розничном продовольственном центре (агрокластере) «Фуд Сити» состоялось официальное открытие постоянно действующего павильона «Узбекистан», сообщает ИА "Жахон".

Павильон предназначен для организации централизованных поставок свежих и переработанных фруктов и овощей, а также продуктов питания узбекского производства на российский рынок и их последующего распределения. Операторами павильона нашей страны выступают российские компании оптовой торговли Международное торговое агентство «Узэкспорт» и «Уз-Глобал Трэйд».

В настоящее время в «Фуд Сити» свою деятельность осуществляют павильоны 8 зарубежных государств и 14 российских регионов. В перспективе ожидается, что свои экспозиции откроют все регионы России, а также ряд других государств.

Компании-операторы узбекского павильона уверены, что плодоовощная продукция из солнечного Узбекистана займет свое достойное место на столах россиян, также как и другие высококачественные продукты питания наших производителей.

Сегодня российский рынок лишь на 5-10% заполнен узбекской плодоовощной продукцией. В планы узбекских поставщиков входит задача по доведению этого показателя до 40-50%.

Как отметил генеральный директор компании «УЗ-Глобал Трэйд» Магомед Мусаев, "по нашим оценкам, общий объем продаж должен достичь показателя в 100 миллионов долларов США. Для этого уже проведена определенная работа: выделены складские помещения, представительские офисы, запущена интерактивная выставка переработанной и свежей продукции узбекских производителей, которая будет работать круглый год".

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