Государство не должно регулировать ставки по депозитам - глава Нацбанка Казахстана

"Я сторонник того, что эти ставки вообще не должны регулироваться со стороны государства. Каждый гражданин или предприятие, на мой взгляд, должны руководствоваться собственными знаниями по оценке риска. Если какой-то банк предлагает высокую ставку, всегда должен быть компромисс между желанием заработать и, откровенно говоря, жадностью и сохранностью денег. Нам надо приучать общество, что они ответственны за свои инвестиционные решения. Я все-таки сторонник того, что вот такого рода административные рычаги по регулированию ставок должны потихоньку уходить в прошлое", - сказал Акишев.
Комментируя вопрос регулирования банковской деятельности, Акишев отметил, что финансовому регулятору необходимо двигаться в сторону политики превентивного реагирования.
"Если мы видим, что аппетит к риску у банка резко возрос, что банк начинает увлекаться либо сомнительными операциями, либо выдает много кредитов только в одну отрасль, которая, скажем, не является устойчивой, либо выдает много кредитов связанным с банком или с менеджментом лицам - формально банк не нарушает пруденциальные нормативы. Но эта ситуация говорит, что банк подходит к краю и его стабильность в будущем становится под вопросом, а это риск для наших вкладчиков в этих условиях и говорилось, что Нацбанк должен превентивно смотреть, и если есть признаки таких сделок или такого поведения, иметь возможность банка указывать на эти недостатки", - пояснил глава финансового регулятора.