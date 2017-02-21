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  21 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Монголия намерены развивать сотрудничество в атомной отрасли
CA-NEWS (KZ) -

Глава национальной атомной компании Казахстана совершил рабочую поездку в Монголию. В ходе визита председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Аскар Жумагалиев встретился с председателем Великого государственного Хурала (Парламента) Монголии Миеэгомбыном Энхболдом, министром горнодобывающей промышленности Монголии Т. Дашдорджем, генеральным секретарем Комиссии по атомной энергии Монголии Г. Манлайджавом, исполнительным директором государственной компании "МОН-АТОМ" Д. Далаиджаргалом.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества атомных отраслей двух стран. "В настоящее время Казахстан занимает второе место в мире по запасам урана. Компания "Казатомпром" имеет 21 процент от общемирового объема добычи и является ведущим поставщиком природного урана на мировой рынок, покрывая около 20 процентов всех потребностей в природном уране. Также мы планируем диверсифицировать наш бизнес во все стадии дореакторного ЯТЦ", - отметил Аскар Жумагалиев.

В ходе встречи стороны озвучили ряд направлений сотрудничества в атомной промышленности, которые представляют взаимный интерес, такие как геологоразведка, добыча и переработка урана и другое. Стороны выразили заинтересованность в развитии партнерских отношений и реализации совместных проектов в атомной отрасли, сообщает Tengrinews.kz.

АО "НАК "Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций, специального оборудования, технологий и материалов  двойного назначения.

Основными направлениями деятельности компании являются: геологоразведка, добыча урана; производство продукции ядерного топливного цикла; производство конструкционных материалов; энергетика; наука; социальное обеспечение и подготовка кадров. "Казатомпром" является активным участником программы развития возобновляемой энергетики в Республике Казахстан. На сегодняшний день в компании работает свыше 26 000 человек. "Казатомпром" входит в число ведущих уранодобывающих компаний мира.

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