В Узбекистан из Латвии импортировали продукты с истекшим 3 года назад сроком годности

- Сотрудники Ташкентского городского управления Таможенного комитета предотвратили ввоз в страну большого объема не отвечающих стандартам товаров, передает nuz.uz

В ходе проверки одного из контейнеров на железнодорожном посту «Ташкент-товарный» было выявлено множество нарушений. Во время таможенного досмотра контейнера, прибывшего из Латвии, выявлено, что около 5 тонн и 800 кг шоколада и жевательной резинки были с истекшем 3 года назад сроком годности. В этом же контейнере было обнаружено более 830 кг картофельных чипсов, до окончания срока годности которых остался всего месяц.

Помимо истекшего срока, на продуктах не была соблюдена маркировка на государственном языке. Как отметили в пресс-службе ГТК, на данный момент продолжаются проверочные и опросные работы.

Cотрудниками таможенной службы в сотрудничестве с правоохранительными органами выявлено 2800 подобных нарушений на сумму более чем 6,4 млрд. сумов (около $950 тыс).