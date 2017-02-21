В Туркменистане прошли массовые празднования Дня Флага (фото)

- Туркменистан 19 февраля отметил День государственного флага, сообщает госинформагентство страны.

Основные праздничные мероприятия прошли в туркменской столице, где состоялась церемония возложения цветов к главному флагу страны.

Государственный флаг Туркменистана был утверждён четверть века назад – 19 февраля 1992 года.

Главные мероприятия этого праздника прошли около главного флага Туркменистана, установленного на 133-метровом флагштоке в южной части Ашхабада. Здесь состоялась церемония возложения цветов.

По всей стране также прошли праздничные мероприятия в честь Дня Государственного флага Туркменистана.

Фото: Хроника Туркменистана