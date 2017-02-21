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  21 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане прошли массовые празднования Дня Флага (фото)
CA-NEWS (TM) - Туркменистан 19 февраля отметил День государственного флага, сообщает госинформагентство страны.

Основные праздничные мероприятия прошли в туркменской столице, где состоялась церемония возложения цветов к главному флагу страны.

Государственный флаг Туркменистана был утверждён четверть века назад – 19 февраля 1992 года.

Главные мероприятия этого праздника прошли около главного флага Туркменистана, установленного на 133-метровом флагштоке в южной части Ашхабада. Здесь состоялась церемония возложения цветов.

По всей стране также прошли праздничные мероприятия в честь Дня Государственного флага Туркменистана.

Фото: Хроника Туркменистана

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Комментарии (1)
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tusha
12:09, 21 февраля 2017
на день флага собрали всех чиновников и артистов ашхабада..............., что ни день, то праздник! спасибо - природному газу!
кто есть кто
Улан Бакиров
директор Нарынской областной телерадиокомпании
Актан Арым Кубат (Абдыкалыков)
режиссер, арт-директор продюсерской студии «Ой Арт», председатель ОНС при Госагентстве кинематографии
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заведующая отделом внешней политики Аппарата президента КР
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