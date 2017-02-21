В Туркменистане прошли массовые празднования Дня Флага (фото)
- Туркменистан, общество
- 11:58, 21 февраля 2017
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CA-NEWS (TM) - Туркменистан 19 февраля отметил День государственного флага, сообщает госинформагентство страны.
Основные праздничные мероприятия прошли в туркменской столице, где состоялась церемония возложения цветов к главному флагу страны.
Государственный флаг Туркменистана был утверждён четверть века назад – 19 февраля 1992 года.
Главные мероприятия этого праздника прошли около главного флага Туркменистана, установленного на 133-метровом флагштоке в южной части Ашхабада. Здесь состоялась церемония возложения цветов.
По всей стране также прошли праздничные мероприятия в честь Дня Государственного флага Туркменистана.
Фото: Хроника Туркменистана
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