Установлены личности погибших в автокатастрофе под Саратовом граждан Узбекистана и Таджикистана

- Издание «Регион 64» выяснило и опубликовало имена 6 граждан, погибших 20 февраля в автокатастрофе на территории Петровского района Саратовской области.

Напомним, вчера около 6 часов утра под Саратовом мужчина 1987 г.р. за рулем автомобиля «Киа Рио» оказался на встречной полосе, где лоб в лоб протаранил «Ниссан Алмера». В первой иномарке от полученных травм погибли 5 трудовых мигрантов, возвращавшихся от границы с Казахстаном в Москву, во второй - житель г. Петровска.

По данным агентства, управлял «Киа» 29-летний гражданин Узбекистана Бунедбек Тешабоев, с ним в салоне ехали земляки - 19-летний Музаффаржон Сагамбаев, Мархабо Собирова, Дилдора Солиева (обе 1975 г.р.), а также 32-летний уроженец Таджикистана Тулкинжон Базарбаев.

В «Ниссане» разбился Борис Пивоваров 1955 г.р.