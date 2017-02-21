Президент Туркменистана заявил о намерении наделить старейшин большими полномочиями

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов намерен укрепить роль совещательного органа страны Совета старейшин, а также наделить его большими полномочиями, сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык».

По словам главы государства данное намерение, озвученное им на церемонии президентской инаугурации 17 февраля, будет осуществлено в рамках совершенствования работы политической системы страны.

«В этих целях на следующем заседании Совета старейшин, которое состоится в этом году в Ахалском велаяте, мы обсудим законодательные поправки в Положение о Совете в сторону усиления его роли и внесем их на рассмотрение Меджлиса», - сообщил он.

Согласно новой Конституции, одобренной в сентябре 2016 года участниками заседания Совета старейшин в Дашогузе Гурбангулы Бердымухамедов, избранный 12 февраля на третий президентский срок, будет руководить страной в течение следующих семи лет.

Президент Бердымухамедов, в своей речи, в честь вступления в должность главы государства, отметил, что речь идет о создании органа, наделенного полномочиями утверждать, принимаемые парламентом законы.

Бердымухамедов подчеркнул, что обсуждение важных для общества вопросов со старейшинами является «древней демократической традицией и согласно этой традиции в дальнейшем любое важное решение принятое Меджлисом или кабинетом министров должно вступить в силу после одобрения Совета старейшин».

По мнению эксперта по Центральной Азии Брюса Панниера намерение, озвученное президентом Туркменистана, хоть и кажется странным, но вписывается в политику туркменских властей.

«Это странно, так как, зависимость, подчинение парламента Совету старейшин поставит под вопрос его значимость. С другой стороны, мы помним, как туркменский президент использовал Совет старейшин и Народный совет (Халк маслахаты) для одобрения и осуществления своих собственных решений. Как мы знаем, президент Сапармурат Ниязов по предложению Народного совета был объявлен пожизненным президентом. А в прошлом году, на заседание Совета старейшин были приняты поправки в Конституцию. Также, старейшины предложили сделать платными коммунальные льготы. Таким образом, в государственной политике старейшин используют для принятия тех или иных решений», - отметил Брюс Панниер.

Аналитик связывает решение президента Бердымухамедова с его стремлением воспользоваться традиционным в туркменском обществе уважением к пожилым.

«Как мы знаем в туркменском обществе по давней традиции, считается что старейшины знают все, их решения и слова не подвергают сомнению, полагаясь на их опыт. Но с другой стороны, важные государственные решения отдавать на рассмотрение людей, которые никогда не были за пределами страны, всю свою жизнь провели в бывшей советской республике, также не очень разбирающихся в политике, по моему мнению, неправильное решение», - считает Брюс Панниер.